Табачный бизнес "слуги народа" Холодова уклонялся от налогов – СМИ

На сеть табачных киосков "Т-киоск", которая имеет отношение к нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову, возбуждалось уголовное производство за неуплату налогов.

В ходе расследования, которое проводилось в 2017 году, выяснилось, что фирмы "Интертабако" и "Виктрум", которые продавали сигареты через "Т-киоск", показывали выручку за день в размере 400-500 гривен, тогда как фактический объем продаж составлял более 5 тыс. гривен в день. Об этом сообщает телеграм-канал Компромат.leaks.

"Суммарно это приводило к уклонению от уплаты налогов на сумму более 14 млн гривен НДС в месяц. Обе компании фактически находятся по одному адресу: г. Киев, ул. Ивана Дубового, 43. Согласно постановления суда, был наложен арест на денежные средства, находящихся на банковских счетах ООО "Интертабако" в размере 198, 9 млн гривен", – сказано в публикации.

Ресурс уточняет, что "Т-Киоски" имеют отношение к "Слуге Народа" Андрею Холодову. До 2016 года патент на эмблему "Т-киосков" принадлежал непосредственно ему. Сейчас вместо "Т-киосков" на остановках размещаются новые комплексы, которые построила компания "Киев маркет солюшн".

"Бенефициаром этой компании значится кипрская фирма Reineweg, которая до недавнего времени была зарегистрирована в частном доме на Кипре, и в котором живет семья Холодова. К 2018 году одним из акционеров кипрской компании была жена народного депутата Екатерина Шаховская", – говорится в материале.

Компромат.leaks

"Т-киоск"

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о №22 "Слуги народа":

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Холодов уже длительное время не проживает на территории Украины. Журналисты обратились в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли он за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд. Однако по состоянию на 8 июля ответа от них не последовало.

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