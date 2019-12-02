У Гончарука собрались назначить одиозного чиновника на топ-должность: как связан с Россией

Новым главой Морской администрации Украины может стать человек, непосредственно связанный с Россией.

Речь идет о директоре ГП "Трансшип-Сервис", вице-президенте Морской палаты Украины Иване Нияком, говорится в материале "Стоп коррупции". По результатам конкурса на должность главы Морадминистрации он набрал наивысший балл. (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Информацию об этом Ниякий опубликовал у себя на Facebook 28 ноября. Теперь он ждет вердикт Кабмина, который должен быть вынесен в среду, 4 декабря.

stopcor.org

По данным издания, Ниякий руководит ГП "Трансшип-Сервис" и ГП "Универсальная буксирная компания". Дочернее предприятие "Трансшип-Сервис" по уставному капиталу 10 тыс. гривен зарегистрировано в Одессе в 2009 году. А в 2016-2017 годах компания фигурировала в двух уголовных делах.

"В частности, в сентябре 2017 года до Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило обращение председателя Николаевской ОГА о возможных мошеннических действий при заключении договоров аренды с ОАО "Флот Новороссийского торгового порта", – сказано в публикации.

Из материалов уголовного производства следует, что в акватории Николаевского морского порта использовались буксиры "Туман", "Торнадо", "Юпитер", "Топаз Н", которые принадлежат порту страны-агрессора – Новороссийску. А их операторами были две компании – ГП "Трансшип-сервис" и ООО "Краншип", которые имеют одного бенефициара.

При этом договор аренды позволял на российских буксирах поднимать государственный флаг Украины.

Иван Ниякий

"Как сообщают источники в николаевской прокуратуре, расследование по этому делу передали СБУ. Конечным бенефициаром ООО "Трансшип-Сервис", ООО "Краншип", ГП "Трансшип-Тракс", ГП "Трансшип Балк", ООО "Донмар" и ряда других предприятий Одесской области является Иванов Андрей Игоревич", – сказано в материале.

В материале сказано, что "материнская" компания ООО "Трансшип" в 2015-2018 годах фигурировала в нескольких уголовных производствах, а ее должностных лиц в 2014-2016 годах ловили на организации незаконной перевозки людей из оккупированного Крыма в Одессу.

"Более того, в 2015 году Иванов перерегистрировал компанию "Трансшип-Агент" на оккупированном полуострове по российскому законодательству. Фирма числится в реестре РФ как прибыльная и добросовестно платит налоги в бюджет страны-агрессора. В частности, только в 2018 году предприятие перечислило почти миллион рублей налога на прибыль в путинской государственной казны", – говорится в публикации.

stopcor.org

Также в материале указывают на подозрительно низкие официальные доходы претендента на должность. "Заработная плата Ниякого в "Трансшип-Серивс" составляла в 2018 году всего 71,2 грн (около 6000 в месяц), а по совместительству в "Универсальная буксирная компания" еще меньше - 17 761 грн в год. Основным кормильцем в семье потенциального топ-чиновника является его мать – Нияка Людмила Вячеславовна, заработавшая за 2018 почти миллион гривен предпринимательской деятельностью", – сказано в материале.

Ниякий задекларировал почти полмиллиона гривен наличными и имущественные права ООО "Стикон" на сумму 1,93 млн грн. "Заметим, ООО "Стикон" также зарегистрировано в Приморском районе Одессы. Компания является застройщиком и за последние 3 года фигурирует в девяти уголовных делах", – говорится в публикации.

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