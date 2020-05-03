Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:25
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Судно для завершения "Северного потока-2" в сопровождении буксира прибыло на Балтику

10.7т
Читать материал на украинском

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", с помощью которого РФ пытается достроить газопровод "Северный поток-2", встало на якорь в Гданьской бухте. Это примерно в 30 км от Балтийска (Калининградская область).

На протяжении всего пути по Балтике его сопровождал военный спасательный буксир СБ-123, который продолжил путь в Балтийск. Об этом свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов, сообщил "Интерфакс".

Судно "Академик Черский"

Судно "Академик Черский"

По данным агентства, в порт Балтийска "Академик Черский" заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна "Академик Черский" стремлением избежать санкций США.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
53
30
Смешно
10
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги