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Стало известно, кто может возглавить "Укрзалізницю"

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
7,1 т.
Укрзализныця

Стали известны фамилии кандидатов на должность главы "Укрзализныци". коллаж Обозревателя

Стал известен "короткий список" кандидатов на пост главы "Укрзалізниці". Среди претендентов – четыре украинца и два иностранца.

По прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели, говорится в материале "Экономической правды".

Якуб Карновского

Якуб Карновского parkiet.com

Среди кандидатов на должность поляк Якуб Карновски, который сейчас входит в наблюдательный совет "Укрпочты". В 2012-2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР).

"Во времена его работы уровень удовлетворенности услугами PKP Intercity вырос до 64%, пассажиропоток демонстрировал положительную динамику. Карновски также отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октября 2013 года успешно вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого Карновски работал в финансовой сфере", – приводит данные о кандидате сайт.

Петр Чернышев

Петр Чернышев "Экономическая правда"

Также в списке Петр Чернышов известный как бывший руководитель "Киевстара". Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), которая специализируется на электротехнике. В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль – возглавил украинское подразделение Carlsberg.

В июня 2014 года Чернышов стал президентом "Киевстара", откуда был уволен в июле 2018 года.

Иван Юрик

Иван Юрик "Укрзализныця"

Также рассматривается кандидатура действующего в. о. председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика, который начал работать в компании во времена Евгения Кравцова и считался близким к последнему. С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019 года вошел в состав правления компании.

До этого он работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Владимир Владимиров

Владимир Владимиров BgNews

Еще один иностранец в списке - болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, что "поможет ему реформировать УЗ".

Владимир Жмак

Владимир Жмак "Думская"

Также среди кандидатов есть Владимир Жмак – член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Менеджер также был советником президента "Киевстара" – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании.

Александр Перцовский

Александр Перцовский ЦТС

Еще один украинский топ-менеджер, которого рассматривают как потенциального голову УЗ, Александр Перцовский работает первым заместителем гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Перцовский также участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпочты", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL

Также он управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" и исключило его из состава членов правления. Временно исполнять обязанности председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.

За поиски нового главы "Укрзалізниця" заплатит международной компании по поиску руководящего персонала Boyden 837000 гривен.

УкраинаУкрзалізниця
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