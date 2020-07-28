Стало известно, кто может возглавить "Укрзалізницю"

Стал известен "короткий список" кандидатов на пост главы "Укрзалізниці". Среди претендентов – четыре украинца и два иностранца.

По прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели, говорится в материале "Экономической правды".

Якуб Карновского parkiet.com

Среди кандидатов на должность поляк Якуб Карновски, который сейчас входит в наблюдательный совет "Укрпочты". В 2012-2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР).

"Во времена его работы уровень удовлетворенности услугами PKP Intercity вырос до 64%, пассажиропоток демонстрировал положительную динамику. Карновски также отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октября 2013 года успешно вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого Карновски работал в финансовой сфере", – приводит данные о кандидате сайт.

Петр Чернышев "Экономическая правда"

Также в списке Петр Чернышов известный как бывший руководитель "Киевстара". Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), которая специализируется на электротехнике. В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль – возглавил украинское подразделение Carlsberg.

В июня 2014 года Чернышов стал президентом "Киевстара", откуда был уволен в июле 2018 года.

Иван Юрик "Укрзализныця"

Также рассматривается кандидатура действующего в. о. председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика, который начал работать в компании во времена Евгения Кравцова и считался близким к последнему. С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019 года вошел в состав правления компании.

До этого он работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Владимир Владимиров BgNews

Еще один иностранец в списке - болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, что "поможет ему реформировать УЗ".

Владимир Жмак "Думская"

Также среди кандидатов есть Владимир Жмак – член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Менеджер также был советником президента "Киевстара" – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании.

Александр Перцовский ЦТС

Еще один украинский топ-менеджер, которого рассматривают как потенциального голову УЗ, Александр Перцовский работает первым заместителем гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Перцовский также участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпочты", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL

Также он управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" и исключило его из состава членов правления. Временно исполнять обязанности председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.

За поиски нового главы "Укрзалізниця" заплатит международной компании по поиску руководящего персонала Boyden 837000 гривен.