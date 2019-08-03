США остановят "Северный поток-2"? Компании отреагировали на санкции

Голландско-британская компания Shell, которая является одним из акционеров проекта "Северный поток-2", выполнит санкции США против газопровода, но "обязана продолжать выполнение" уже существующего договора о партнерстве.

Об этом заявил генеральный директор компании Бен ван Берден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico. "Единственный мандат, который я имею – это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров", – сказал ван Берден. "И если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня нет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязательство выполнять закон", – пояснил он.

Кто попадет под санкции:

компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2".

Как накажут:

откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Дания, которая сперва отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

Также влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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