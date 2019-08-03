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США остановят "Северный поток-2"? Компании отреагировали на санкции

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Голландско-британская компания Shell, которая является одним из акционеров проекта "Северный поток-2", выполнит санкции США против газопровода, но "обязана продолжать выполнение" уже существующего договора о партнерстве.

Об этом заявил генеральный директор компании Бен ван Берден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico. "Единственный мандат, который я имею – это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров", – сказал ван Берден. "И если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня нет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязательство выполнять закон", – пояснил он.

США остановят "Северный поток-2"? Компании отреагировали на санкции

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Несмотря на санкции США: оператор "Северного потока-2" пообещал достроить газопровод

Кто попадет под санкции:

  • компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

  • иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2".

  • Как накажут:

  • откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

  • заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

  • откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

  • откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Дания, которая сперва отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

  • Также влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

  • Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

  • "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
санкции Северный поток - 2
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Пигин Макс
Пигин Макс
"И если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня нет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязательство выполнять закон", ----------------------------------------- А почему какая-то страна должна решать, что законно, что незаконно? И почему Европа с такой радостью выполняет все хотелки какой-то страны? Неужели совсем не осталось чувства национальной гордости и чувства собственного достоинства?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
СП-2 будет достроен! Вы пpocкaкaли Крым, пpocкакали Донбасс, пpocкакали свою ГТС. Остается только pacпилить трубу, может она золотая?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Москалі лікуют: від санкцій тільки краще!!!!!!!!
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