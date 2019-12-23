"Спасибо коллегам!" В Запорожье депутату на лечение дали 229 тысяч гривен

Запорожский горсовет выделил 229 тысяч гривен местной жительнице Дарье Колесник якобы на лечение ее отца. Им оказался их коллега – депутат от "Оппоблока" Александр Гончар.

Деньги дали из депутатского фонда – части городского бюджета, которую можно распределять на потребности жителей, сообщает "Чесно". Сведения об этом содержатся в решении сессии облсовета от 30 января 2019 года.

"В решении горсовета сумма денежной помощи не уточняется, но из документов, предоставленных на информационный запрос, стало известно, что по состоянию на октябрь Колесник выплатили 229 тыс. гривен. Это одна из крупнейших сумм материальной помощи, предоставленной в этом году", – говорится в материале.

Выделение денег депутату

Издание уточнило, что Александр Гончар работает на "Запорожстали" оператором поста управления. В 2018 году он получил почти 500 тыс. грн зарплаты и около 144 тысяч гривен пенсии. Также в 2018 году он стал владельцем автомобиля Hyundai Getz (2006 г.в.), который, согласно декларации, официально стоила почти 119 тыс. гривен.

Сам депутат объяснил, что деньги ему были нужны на операцию, а о том, что дочь обратилась за помощью, он не знал. "Деньги пошли на операцию тазобедренного сустава и колена. Я получил травму, поэтому понадобилась операция. Был в больнице. Дочь решила мне помочь. Ничего мне не сообщив, она пошла на прием к кому-то из депутатов и обратилась с просьбой о помощи. Это было ее личное решение. Коллеги помогли, спасибо им!", – цитирует издание слова Гончара.

Помощь депутату

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