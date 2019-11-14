"Слуга народа" приняла скандальные правки: у кого заберут деньги согласно бюджету на 2020-й

Верховная Рада приняла решение забрать акциз с топлива из дорожного Фонда, как это планировалось на 2020 год, и оставить деньги в местном бюджете. Такое решение в первую очередь поддержали мажоритарники (в том числе из правящей "Слуги народа").

Так, соответствующий законопроект №2144 поддержали 282 народных депутатов. Также проект закона предполагает создание Долгового Агентства, для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению государственным долгом. Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

Фото с места инцидента facebook.com/ternopilpolice

Однако в результате бюджет оказался несбалансированным – дыру в 8 млрд грн покрыли, урезав финансирование регионов. В комментерии OBOZREVATEL глава профильного комитета Данил Гетманцев заявил, что это не скандал, а всего лишь дискуссии. При этом все оппозиционные партии парламента выступили против. К примеру, Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность") заявил, что таким образом всем мэрам для того, чтобы получить средства, придется выпрашивать деньги из центра. Это фактически делает их зависимыми.

К слову, ранее с подобными заявлениями выступали и представители местной власти. К примеру, мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Киева Виталий Кличко. Последний уточнил, что на местные бюджеты переносят бремя выплат социальных гарантий. А они могут оказаться не по карману, в таком случае местным властям придется экономить на других статьях расходов, например, дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

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