Сколько стоит микрокредит, как можно платить и что такое реструктуризация: главное о мгновенных займах в Украине

Микрокредитование в условиях мирового кризиса активно развивается по всему миру. Это небольшая сумма, которую можно получить до зарплаты, без справок, поручителей, залога и долгих верификаций в банке.

OBOZREVATEL в рамках серии материалов о быстрых займах вместе с компанией ШвидкоГроші отвечает на самые распространенные вопросы о микрокредитах в Украине.

Кто может позволить себе кредит

Любой работающий украинец может позволить себе взять и вовремя погасить микрокредит, рассказывает директор ШвидкоГроші Александр Холод. Чаще всего деньги одалживают на одну-две недели. К примеру, при сумме в 3,5 тыс. грн и с учетом задержки платежа на несколько дней, вернуть придется около 4 тыс. 560 грн.

Это меньше минимальной зарплаты. То есть любой работающий украинец может позволить себе микрокредит. "Мы выдаем только тем, кто работает (хотя справка и не нужна). Тем, у которых есть трудовой доход, у которых есть с чего погашать кредит", – рассказывает Холод.

Как можно платить

Всего есть несколько способов оплаты: в отделении, где оформляли микрокредит, на сайте МФО, в банке и с помощью терминалов Easy Pay и Приватбанка. Правда, стоит учитывать - если выбрать банк или терминал, придется также выплачивать и комиссию за перевод. Более того, такой перевод может проходить с задержкой.

Бывает даже так, что пока деньги дойдут до кредитора, сумма долга уже увеличивается из-за просрочки. "Мы предлагаем пользоваться нашим сайтом. Банками пользуется всего до 1% клиентов", – поясняет Александр.

Оформление кредита или рассрочки в Днепре

Что такое реструктуризация и как это работает

Реструктуризация – новая договоренность между кредитором и должником. Чаще всего такой договор просит подписать сам клиент, когда понимает, что не может вовремя расплатиться.

А вот кредитор имеет право как отказаться, так и согласиться реструктуризировать долг. "На практике мы предлагаем реструктуризацию, когда у клиента уже большая просрочка, он хочет, но не может оплатить ее сразу. И если есть доверие, можем сделать рассрочку и приостановить начисление штрафных санкций. В рамках реструктуризации договариваемся, сколько он оплачивает, тогда дополнительных процентов и штрафных санкций не будет", – рассказывает Александр Холод.

Но если деньги не возвращаются вовремя и договор реструктуризации нарушается, то все пени и штрафы возвращаются. Также не стоит рассчитывать, что каждому предложат реструктуризацию.

Кому не дадут реструктуризацию

Надеяться на то, что сейчас вы не будете платить, а потом вам реструктуризируют кредит, не стоит. Плохая кредитная история (то есть наличие просрочек) еще не говорит о том, что рассрочку вам не дадут.

"Наша цель сделать из должника в будущем нормального клиента и сохранить репутацию клиенту и компании. Когда сложная ситуация и когда есть диалог с обеих сторон, мы можем рассмотреть реструктуризацию", - рассказывает Александр Холод.

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