Скандальные решения суда по делу Омельяненко: как освободили обвиняемого в масштабных хищениях 

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык освободила экс-зампреда "Укргазбанка" Алексей Омельяненко под "честное слово". Ранее этот же суд без каких-либо оснований в 30 раз уменьшил размер залога. В ответ на такие решения сотни активистов устроили акцию протеста под судом.

Удастся ли довести масштабное дело о хищении средств из госбанка до логического конца и займет ли Печерский суд сторону закона, а не состоятельного подсудимого – остается под вопросом.

О том, каким образом 90 млн залога сократили всего до 3 млн и кто принял указанное решение – в материале OBOZREVATEL.

Сомнительные решения суда

Печерский районный суд за два месяца проявил удивительное снисхождение по отношению к Алексею Омельяненко. Сперва судья Вячеслав Пидпалый в 30 (!) раз сократил сумму залога, а затем его коллега Светлана Смык вовсе отпустила банкира "под честное слово". Имея материальную возможность, он может легко сбежать из страны. Cогласно судебной практике, в таких случаях суд на время забирает заграпаспорт и обязывает подозреваемого не покидать территорию страны. Однако судья Смык по какой-то причине указанные меры предосторожности в своем решении не предусмотрела. Подробнее о скандальном решении можно прочитать здесь.

Судья Пидпалый также проявил сомнительную благосклонность к состоятельному подсудимому. Банкира обвинили в краже 100 млн грн, поэтому и размер залога был сопоставим с указанной суммой – 90 млн грн. Однако, Пидпалый без какой-либо аргументации в апреле этого года снизил сумму залога до 3,1 млн.

Акция протеста против решения по Омельяненко

Доводы стороны обвинения служитель Фемиды не рассмотрел, сумма убытков, которая уже подтверждена следствиям, в десятки раз превышает сумму залога, которую установил Пидпалый. Более того, указанное решение участникам суда не выдали до сих пор. По закону не позднее чем через пять дней после объявления решения постановления должны опубликовать. Прошло два месяца, а документа до сих пор нет. А пока нет решения, сложно доказать его неправомерность.

И хотя на данный момент, учитывая, что Светлана Смык вовсе отпустила Омельяненко под "честное слово", сумма залога уже неактуальна, вопрос остается отктырым: если Пидпалый нарушил действующий закон, сократив в 30 раз залог, нет ли в этом признаков коррупции? А учитывая репутацию судьи, усомниться в объективности несложно.

Ранее Пидпалый выдавал разрешения на получение данных телефонных звонков и СМС журналистов-расследователей. А в 2016-м в отношении судьи даже зарегистрировали производство по факту неправосудного решения, сообщают в СМИ. Кроме того, Вячеслав Пидпалый известен и тем, что отменил арест со счетов бывшего вице-премьера Сергея Арбузова по ходатайству защитников экс-чиновника. Принятое Пидпалым решение не подлежало обжалованию.Журналисты также писали о том, что служитель Фемиды приобрел себе новый автомобиль Bentley Continental GT V8 S у дилера Скай-Моторс за 7 млн грн. А когда журналисты поинтересовались, откуда автомобиль, судья заявил: "родственник подарил".

Активисты против решений по Омельяненко

Теперь же от Печерского райсуда, в том числе и от упомянутых судей, зависит, понесет ли наказания обвиняемый в крупных хищениях. И без общественного внимания, интереса со стороны судейского сообщества и юристов, риски коррупционного влияния остаются.

Скандальные решения суда по делу Омельяненко: как освободили обвиняемого в масштабных хищениях

В чем обвиняют Омельяненко

Алексей Омельяненко вместе с сообщниками с 2008-го по 2010 годы вывел из государственного банка около 100 млн грн. По "старому" курсу это около $13 млн. Работая в финучреждении зампредом, банкир договорился с директором одного из департаментов банка и начал выдавать кредиты своим же фиктивным фирмам, говорится в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Это одна из самых простых схем вымывания средств. Омельяненко давал себе же кредиты, полученные деньги сразу же выводил, а долг, разумеется, не возвращал. В результате государственный банк, а вместе с ним и его вкладчики, лишились десятков миллионов гривен.

Так, фирма, которая по версии следствия принадлежала Омельяненко, "Укрконцепт" задолжала "Укргазбанку" 127,5 млн грн! Но на этом сотрудники госучреждения не остановились.

Также Омельяненко, как сообщают в Нацполиции, за счет банка оплачивал аренду помещений, которыми финансовое учреждение не пользовалось, и платил фиктивным фирмам за ремонт в них. "Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн грн", – говорится в сообщении Нацполиции.

Алексей Омельяненко долгое время пользовался авторитетом и в политических, и в религиозных кругах. Он являлся членом на тот момент правящей "Партии регионов", организовал общественную организацию "День Крещения Руси", жертвовал крупные суммы православной церкви на тот момент Московского патриархата (сейчас Русская православная церковь в Украине). На сайте патриархата размещали хвалебные материалы в адрес Омельяненко, но после скандала с хищением средств все упоминания удалили.

Правда, отдельные священнослужители РПЦ в Украине даже после ареста Омельяненко продолжили молиться за его освобождения. И не зря. Печерский районный суд, который и до этого отличался спорными решениями, 3 июня изменил меру пресечения. Если раньше банкир должен был заплатить залог в размере более 90 млн грн (сумма сопоставимая с масштабами хищений), то сейчас его отпустили просто "под честное слово".

При этом Омельяненко пообещал предупреждать, если будет менять место жительства или работы, и не общаться со свидетелями по своему же делу. Такое решение приняла судья Светлана Смык. Что интересно, еще 30 мая ее коллега залог продлила, но Смык приняла другое решение.

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