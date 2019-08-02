Скандал вокруг "Ощадбанка": главой без конкурсов назначили друга Яценюка

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил контракт председателю правления Андрею Пышному еще на 5 лет. При этом саму новость в финансовом учреждении замолчали. Конкурс на должность Пышного, с которым заканчивался контракт, решили не проводить.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Андрей Пышный – близкий друг бывшего премьера Арсения Яценюка. Они познакомились в 1991-м (вместе учили в Черновицком государственном университете).

С того момента между политиком и банкиром завязалась дружба. Вместе с экс-премьером и скандальным нардепом Андреем Иванчуком (о схемах члена команды Яценюка можно прочитать здесь) Пышный работал в фирме "Юрке-Аудит". А в 2010-м банкир на несколько лет возглавил комитет партийного контроля "Фронта змин" Арсения Яценюка.

В "Ощадбанке" Андрей Пышный особыми достижениями не отметился. Несмотря на конкурентное преимущества банка (его используют для выплат пенсий, монетизации субсидий) и особые условия (Фонд гарантирования вкладов только "Ощаду" страхует всю сумму депозита, а не только 200 тыс. грн), у финансового учреждения есть целый ряд проблем.

"Ощадбанк" умудрился показать самый низкий показатель рентабельности капитала – 0,6% при самом высоком уровне проблемных кредитов – 63%. Для сравнения, доходность на капитал "Укргазбанка" (также является государственным) в 2018 году составила 13,5%, а "Приватбанка" – 46,5%.

Андрей Пышный

Клиенты "Ощада" жалуются на целый ряд недостатков в работе. К примеру, банковский счет у них прикреплен к сроку действия карты. И когда тот заканчивается, клиентов заставляют открывать новые счета, а не привязать его к новой карте.

И несмотря на все проблемы, наблюдательный совет без какого-либо конкурса принял решение продлить работу менеджера. К слову, только у двух из восьми членов совета есть реальные достижения в финансовый сфере. Об остальных, в основном иностранцах, ничего неизвестно. Об их работе нет упоминаний в СМИ и интернете ни в родных странах, ни в Украине.

К слову, стоит отметить что скандалы вокруг набсоветов из иностранцев уже возникали с госбанками. Так, председателем наблюдательного совета "Укрэксимбанка" назначен известный в узких кругах Торстен Пауль. Банкир работал в сфере управления рисками при Volksbank и Deutsche Bank, а с 2017 года был председателем совета директоров Банка РБК в Казахстане.

Как заявляют в СМИ, Пауль сотрудничал с сыном беглого премьер-министра Николая Азарова Алексеем и олигархом Сергеем Курченко.

Руководил австрийской компанией GEOLOG Oil&Gas Trading GmbH (зарегистрирована в Вене по адресу бизнесов Азарова и Курченко), которая поставляла топливо на немецкие заправки Sparschwein Gas Сергея Курченко.

На самом деле данная структура, которой в конце 2012 года отошел целостный имущественный комплекс "Днепрошины", была близка к "дочке" группы Raiffeisen – австрийской инвестиционной фирме Perun Capital. Глава последней Торстен Пол был официальным представителем владельца 100% акций "ИнтерМикро Дельта, Инк" – кипрской компании Marmolada Investments, и в 2013-2014 годах "присматривал" за украинским шинным активом на должности заместителя его гендиректора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений. Больше всего – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации.

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