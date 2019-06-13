Скандал со SkyUp: суд уличили в многочисленных нарушениях

Барышевский районный суд Киевской области не имел права приостанавливать действие лицензии украинского авиаперевозчика-лоукостера SkyUp Airlines.

Об этом заявил в эфире ObozTV авиаюрист Андрей Гук, комментируя скандал. По прогнозу юриста, решение суда с большой долей вероятности будет оспорено и отменено.

"Даже если исходить из того, что это постановление будет выполнено, оно должно быть выполнено в процедуре исполнительного производства. Исполнитель должен прийти в Государственную авиационную службу и обязать ее остановить лицензию. Но есть соответствующий закон, который регулирует лицензирование, единые правила, в соответствии с которыми решение суда не может быть основанием для остановки лицензии", – объяснил эксперт.

По его словам, Госавиаслужба не имеет оснований для остановки лицензии, кроме собственных проверок, которые установят какие-то нарушения.

"Но такого на данный момент нет, потому это постановление с очень большой вероятностью должно быть отменено. Там есть очень много нарушений как по сути, так и по процессуальной форме. Этот суд даже не имел права рассматривать такой иск. Такие иски рассматриваются по месту нахождения авиакомпании. Любой судья должен знать о правиле исключительной подсудности, он не может даже принимать к рассмотрению этот иск, не говоря уже о том, чтобы вынести такое постановление", – подчеркнул Гук.

Вопросы у юриста также вызвал иск пассажира к лоукостеру, на основании которого Барышевский суд вынес свое решение.

"Защитить права не составляет проблем, иски пассажиров очень часто удовлетворяют суды. Но чтобы было такое обеспечение иска?.. Вы подаете иск и требуете взыскать, скажем, стоимость билета и компенсацию. Это максимум будет тысяча долларов. Чтобы обеспечить этот иск, останавливают лицензию целого перевозчика? Это экстраординарный прецедент. Чтобы обычный пассажир-турист такое придумал, смотивировал и нашел судью, который это сделает – это очень-очень сомнительно", –заявил он.

"Очень странная история. Это имеет признаки целенаправленной кампании против авиакомпании", – добавил эксперт.

При этом Гук отметил, что сейчас нет опасности остановки рейсов авиакомпании SkyUp Airlines из-за решения суда. Тем, кто уже приобрел билеты, эксперт посоветовал "не паниковать и не менять каким-то образом свои планы".

facebook.com/skyup.aero

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp. В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

На скандал отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он намекнул на то, что к делу может быть причастен олигарх Игорь Коломойский.

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