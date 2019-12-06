Скандал "слуги народа" Андрея Холодова: как на схему отреагировали в партии и силовики

В Украине еще месяц назад разгорелся скандал из-за расследования программы "Схемы" по табачному бизнесу нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, который, похоже, лоббировал в Раде собственные интересы.

"Радио Свобода" собрала реакцию НАБУ, фискалов и однопартийцев политика и выяснила, понесет ли Холодов ответственность. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с сокращенной версией материала.

Что Холодов лоббировал в Раде?

Нардеп пролоббировал изменение формулы распределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. Благодаря этому наибольший профит, очевидно, получат розничные сети. Возрастет и маржа оптовиков. А вот производители сигарет будут зарабатывать меньше.

Жжурналистам удалось найти документальные подтверждения связи семьи самого Андрея Холодова с табачным бизнесом, от которой он сам всячески публично открещивался.

Андрей Холодов РС

"Схемы" распутали клубок подставных лиц и несуществующих адресов, устроились в один из киевских киосков, торгующих сигаретами, проследили за движением средств, которые украинцы платят за табачные изделия – и оказались ... на Кипре возле имения самого Холодова.

Как Холодов отреагировал на расследование?

После выхода расследования именно Андрей Холодов одним из первых отреагировал у себя на фейсбуке. Тогда он написал: "По поводу" сенсационного расследования" "Схем". Без попкорна прямо не посмотришь, такое уже наснимали, даже не знаю, как комментировать: как новый фантастический фильм или все же по журналистским стандартам. Никаких связей с табачным бизнесом у меня нет. А потому о каком конфликте интересов может идти речь?"

Правда, теперь он больше не утверждает, что бизнеса в этой сфере никогда не имел – а признает: был, но продал.

– Я изложил в фейсбуке, что в 2018 году эта компания – она уже не наша. Какие могут быть вопросы?

– Но она связана с вашим окружением, с вашей семьей, с людьми, которые работают ...

– Как? Есть факты? Приходите – покажите мне. Те факты, которые я видел в расследовании, они очень смешные и не имеют под собой никакой конкретики и не имеют никаких документов, – ответил депутат журналистке Радио Свобода.

Как отреагировали в "Слуге народа"?

Журналисты "Схем" поинтересовались у председателя фракции Давида Арахамии, какой была бы его реакция, если бы он узнал о факте лоббирования другим "слугой народа" не государственных, а своих семейных бизнес-интересов, тот заявил:

Давид Арахамия РС

– Если такой вопрос есть, давайте сигнал, будем поднимать этот вопрос на собрании фракции.

– Может быть сигналом сообщения в СМИ?

– Конечно.

Поэтому после публикации съемочная группа Радио Свобода снова обратилась к Арахамии за комментарием. Однако руководитель президентской фракции отметил, что материал еще не просмотрел.

Александр Корниенко РС

Такой же вопрос журналисты адресовали и другому лидеру "Слуги народа" Александру Корниенко, Однако, похоже, что и после двухнедельной паузы в сессионном работе Верховной Рады им обоим так и не удалось посмотреть материал расследователей о возможном конфликте интересов.

схема Холодова

В конце концов, в третий раз, когда "Схемы" через день остановили в коридорах парламента по этим же вопросом Арахамию, он был более категоричен: "Я не досмотрел до конца, но лоббирования табачного бизнеса не оказалось. Я его, заходил в зал, и спросил – он опровергает. То, что он никогда не имел и не имеет, и говорит, что во всем ... я говорю: ну, ты сам фильм смотрел? Ибо я не досмотрел. и он говорит, что в фильме фигурируют фейковые документы: какие-то бумаги, где то там написано. И этих документов не существует вообще. Я после того, как мы поговорили, поставил такие неформальные оговорки, меня бы информировали, если будут какие-то движения в табачных таких делах".

Но солидарен ли с таким мнением председатель Верховной Рады, а до недавнего времени – лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков?

"Если это будет доказано, то это действительно будет проблемой и для него, и для Рады, если нет, то я уверен .., – делает паузу спикер. – Ну он очень уверенно отвечает на то, что это неправда".

Как отреагировали фискалы?

В чеках, которые выдавали в киосках, что, возможно, принадлежат Холодову, нет акцизного налога. Налоговики хоть и неохотно, но констатировали – присланные им чеки "нельзя считать фискальными, поскольку на них нет логотипа производителя".

Недействительность собранных в ходе расследования чеков можно объяснить тем, что розничные компании, торгующие сигаретами в киосках – "Виктрум" и "Интертабако" – не хотят показывать фискалам настоящий объем продаж.

Действительно, из налоговой отчетности этих двух компаний, связанных с семьей депутата от "Слуги народа" Холодова, видно, что они якобы большинство сигарет не продают, а оставляют их на складе.

Как отреагировали НАПК, НАБУ?

Отдельно "Схемы" обратились к Нацагентству по предупреждению коррупции – ведь там есть целый департамент, который должен мониторить представителей власти на предмет конфликта интересов. И спросили: не находится депутат в конфликте интересов, когда лоббирует законодательство, улучшает лм финансовые условия для того бизнеса, к которому он и его семья имеют отношение?

В Нацагентстве ответили, что они "на постоянной основе осуществляют мониторинг и контроль за выполнением требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности народных депутатов 9-го созыва, в том числе и Андрея Холодова".

И добавили, что информацию, изложенную в расследовании "Схем", "будет проанализирована в рамках осуществления указанного мониторинга".

В Национальном антикоррупционном бюро также посмотрели расследования – и уже перешли к действиям.

4 декабря детективы НАБУ открыли официальное производство – и начали расследование приведенных в материале "Схем" фактов, предварительно квалифицировав вероятное уголовное преступление Андрея Холодова как законченное покушение на преступление в виде злоупотребления властью или служебным положением.

Это первое уголовное дело, которое официально начато в отношении представителя политической силы Владимира Зеленского на основе журналистского расследования – и "Схемы" будут тщательно следить за его ходом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Холодов известен как "король табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком. Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство. Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Также против сети табачных киосков "Т-киоск", которая имеет отношение к нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову, возбуждалось уголовное производство за неуплату налогов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!