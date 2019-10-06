"Штрафы не отменили!" Владельцам "евроблях" пояснили нюанс уступки от Зеленского

В Украине отменили лишь ответственность за передачу авто на еврономерах другим лицам, за что полагался штраф, а санкции за просроченный транзит оставили.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель закарпатского отделения общественной организации "Доступное авто" Павел Билецкий, пояснив, сколько денег придется заплатить владельцам "евроблях" за нарушения.

"Со времени последней так называемой отсрочки штрафов за просроченный транзит для автовладельцев с иностранной регистрацией, ко мне ежедневно обращаются такие автомобилисты с вопросами: действительно отсрочили? Пока отложили? Что именно отложили? По факту, отсрочки как таковой не произошло. Все мы помним законопроект №1030, который предусматривал замену отсрочки абсолютно всех санкций с 270 на 360 жнив, то есть до 22 Ноября. Так вот, из него после голосования в Верховной Раде не осталось почти ничего", – пояснил он.

"Евробляхи" pixabay

По словам Билецкого, во время голосования законодатели заявили, что вносят "небольшую поправку", но не рассказали никаких подробностей.

"В результате мы получили новый закон, в котором к 31 декабря 2019 отменили только ответственность за передачу автомобиля на иностранной регистрации другим лицам, за что полагался штраф в размере 34 тысяч гривен. А все остальные санкции, в том числе и просроченный "транзит" оставили. Поэтому, если вы сейчас будете выезжать на таком авто из Украины, вас ждет штраф в 170 тыс. гривен", – добавил он.

Билецкий пояснил, что исключением в данном случае станет тот факт, если автолюбитель был на таком авто в Украине меньше месяца.

"Хотя там штрафы тоже немалые. Так, за нарушение временного ввоза нарушителям грозят такие штрафы: при просрочке на срок не более трех суток – предупреждение или 850 грн; от трех до 10 суток – 5100 грн; от 10 до 20 суток – 17 000 грн; от 20 до 30 суток – 85 000 грн; более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования автомобиля – 170 000 грн или конфискация авто", – уточнил Билецкий.

Более того, за просрочку транзитного ввоза придется выложить: за сутки – 170 грн; более суток и до 10 суток – 3400 грн; от 10 до 20 суток – 8500 грн; от 20 до 30 суток – 85 000 грн; более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования автомобиля – 170 000 грн или конфискация.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлены сотни протоколов.

2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать, пока законодатели не примут новый закон о растаможке.

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