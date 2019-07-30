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Санкции против РФ: Украина нанесла "газовый" удар по агрессору

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Украина наложила спецпошлины на все виды сжиженного газа, который импортируется из России.

Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, сообщает "Интерфакс-Украина". Он опроверг слова представителя "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна о бесполезности санкций.

По оценке Куюна, на указанный в постановлении №624 от 17 июля 2019 года товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится всего 1,7% от общего объема, поставляемого из России в Украину.

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Пошлины наложены на все виды сжеженного газа

Пошлины наложены на все виды сжеженного газа

kontrakty.ua

"Бесполезность пошлин в нынешней конфигурации очевидна", — возмутился Куюн. Герус ответил, что это не так.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине в постановление были включены все соответствующие коды", — написал он в комментариях в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019 года.

После этого компания Wexler Group, которая является одним из крупнейших поставщиков топлива, сообщила, что из-за санкций отказалась от импорта дизеля из России. "Дополнительное спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", — говорят в компании.

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Тема
Санкции против России
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
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hunt andres
hunt andres
Удар по России???:-) Вы в адеквате вообще?:-)))) В ногах еще не отстреленное место есть?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Украина нанесла "газовый" удар по агрессору" - блин, опять обозовские заголовки. Я думал и впрямь от газа отказались.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Умом шароварных не понять,довыеживались с углем.сейчас Луганскую тэс на ххааз перевели,ухоморозники неадекватные.
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