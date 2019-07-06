90% безработных – с дипломом: на кого учиться украинцам

В Украине большинство безработных – с высшем образованием. При этом восемь из десяти выпускников все равно пытаются поступить в университет.

OBOZREVATEL разобрался, какие профессии не востребованы в Украине и куда стоит идти учиться.

Куда не идти учиться

В Украине система образования существует отдельно от рынка труда, уверен HR-эксперт Александр Белоус. Восемь из десяти выпускников пытаются поступить в университет. И большинство из них получает диплом о высшем образовании. А потом отправляются на биржу труда.

К примеру, в Киеве почти 90% безработных – с высшим образованием, говорится в статистике Госслужбы труда. И в ведомстве, и среди аналитиков бытует мнение о том, что лучший вариант – выбрать рабочую специальность. Во многих странах Европы так поступают 70% выпускников школ.

Украинские же школьники по умолчанию стремятся получить высшее образование. И хотя в стране наблюдается избыток профессиональных менеджеров, юристов и экономистов, даже они при желании могут без труда найти себя на рынке труда. Дефицит кадров на данный момент наблюдается практически по всем направлениям. Причин на это много: трудовая миграция, весомый уровень осознанной безработицы, дисбаланс между рынком и системой образования.

"Хороший специалист в любом случае сможет найти себя", – считает Плахотник. Даже если речь идет об юристах или экономистах, для многих компаний найти грамотного юриста или профессионального экономиста – большой вызов.

Рынок труда pixabay

Однако говорить о том, что во всем виновато образование, а работодатели "идут в ногу со временем" также не стоит, добавляет эксперт по личным финансам Валерий Зотов. По его словам, многие украинские предприниматели все еще живут по "советским правилам", поэтому удержать молодых сотрудников им не удается.

"Посмотрите на результаты любого опроса. Сейчас уже доходит до того, что миллениалы в первую очередь смотрят на условия работы, на то, где находится офис, а уже потом на заработную плату. Ситуация меняется. Мы проводим на своих работах большую часть времени. Она должна приносить удовольствие, развлекать, вдохновлять – так считает новое поколение. Мое поколение 45+. Мы не привыкли столько требований предъявлять. Поэтому работодатели не любят слишком молодых соискателей", – рассказывает Зотов.

"Последние 3-4 года мы наблюдаем постоянный спрос работодателей на квалифицированные рабочие кадры. Токари, работа с металлом, наладчики, инженеры, учитывая, что у нас ситуация на востоке и необходимо отстраивать определенные комплексы. С "Укроборонпромом" работаем тесно и подбираем им персонал", – рассказала начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости Любовь Бершадская.

Самые невостребованные специальности в Украине:

юрист;

экономист;

менеджер;

филолог украинского языка.

Куда стоит идти на работу

"Искусственный интеллект – наша самая большая угроза, с которой сталкивается цивилизация", – заявил Илон Маск во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США в прошлом году.

Ведущие экономические умы по всему миру говорят о неизбежной цифровизации всех сфер жизни человека. Большое исследование о будущем рынке труда презентовали в прошлом году на Всемирном экономическом форуме, свое исследование подготовили и в Институте Маккинзи. "Угрозой", по мнению экспертов, можно назвать возможное сокращение рабочих мест.

Работа в Украине pixabay

Любую работу, которую может выполнять машина, в будущем будет выполнять машина, уверены исследователи. Таким профессиям, как грузчик или кассир, дают всего 5-7 лет. Мол, после этого выгоднее будет использовать машины, которые по заданным алгоритмам будут заниматься транспортировкой грузов, и специально оборудованными кассами, на которых покупатели сами смогут "пробивать" свои покупки. Прогресс не угрожает только тем, кто занимается творчеством, работает с людьми и т.п. Единственная сфера, которую еще не удалось оцифровать, это чувства.

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В Украине привычные всем профессии не исчезнут как минимум 10-15 лет, уверен HR-эксперт Александр Белоус. Без работы останутся только те, кто не успеет адаптироваться к изменениям.

"Сейчас даже продавцы в супермаркетах должны уметь пользоваться компьютерами, осваивать кассовые аппараты. В будущем каждый должен будет знать основы программирования – такие прогнозы озвучивают уже давно. И это логично. Все больше задач выполняется автоматически, цифровизация каждый день проникает в абсолютно все сферы", – поясняет эксперт.

С таким утверждением соглашается и исследователь Лидия Ткаченко. По ее мнению, Украину изменения рынка труда коснутся, но со значительным опозданием.

"Влияние искусственного интеллекта на будущее не означает конец света для рабочих мест. В конце концов, машины не создают себя. Скорее, мы должны руководствоваться инновациями ответственно. Это означает открытие новых окон возможностей, а не устранение их", – говорится в публикации ВЭФ.

Масштабные изменения коснутся, но с опозданием, и сферу образования. Фактически учебные заведения создают рабочие места для бизнеса. Рынок труда реагирует на потребности работодателей, а на требования к соискателям через какое-то время реагирует и образовательная система. Еще одно важная трансформация – за таланты будут конкурировать не только компании, но и целые города.

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