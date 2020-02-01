Разница в три раза: стало известно, кто больше всего заплатит за газ в Украине

В Украине абонплата на газ отличается, зависимо от региона. Больше всего платят во Львове ("Спектргаз") – 1,99 грн за куб. Одна из самых низких цен – в Киеве – всего 28 коп. за кубометр.

Как говорится в решении НКРЭКУ, жители Днепра платят за каждый куб абонплату в 1 грн. Это более чем в 3 раза выше, чем тариф в столице.

Отметим, украинцыс 1 января вносят абонплату на газ. Если раньше расходы на транспортировку включали в общий тариф, то сейчас приходят две платежки. Одна за газ как товар, а вторая за его доставку.

gazpravda.com.ua Абонплата за газ

Новости Украинцы протестуют против двух платежек за газ

И независимо от того, потребляете ли голубое топливо, так или иначе придется платить за его доставку. Стоимость – от 0,28 до 1,99 грн за куб, зависимо от региона. Это на 46% дороже, чем в прошлом году. И уже летом тариф поднимут еще на 20%.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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