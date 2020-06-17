Рада провалила голосование за законопроекты 'о воде для Крыма'

Верховная Рада провалила голосование за законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне предприятий, не подлежащих приватизации.

В частности, из документов во время подготовки были исключены две компании, которые занимаются поставкой воды в Крым. Законопроект №2831-1 получил 19 голосов, законопроект №2831-2 – 56 голосов. Документы отклонили.

О каких предприятиях идет речь

Из текста законопроектов исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. Это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинским водой.

Продажа их в частные руки создает риски, что новый владелец возобновит поставки воды на аннексированный Россией полуостров.

Голосование за законопроект 2831-1

Голосование за законопроект 2831-2

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты "Слуги народа" исключили из списка предприятий, не подлежащих приватизации, две компании, занимающиеся поставкой воды в Крым. Речь идет об Управлении Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала, ранее упоминались в законопроекти №2831-1 авторства президентской фракции.

Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань заявил, что власть Украины может скрыто готовиться к началу подачи воды в аннексированный Россией Крым.

По его данным, Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы планируют передать в управление акционерной компании "Воды Таврии", чтобы скрыто приватизировать. А та уже как частная структура через фирмы-прокладки теоретически сможет договариваться о продаже воды оккупантам.

Ранее народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым. Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию".