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6 апреля • обновлено в 18:10
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Рабочие места и налоги: Зеленский высказался о судьбе малого и среднего бизнеса

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В ближайшее время будут представлены программы для поддержки украинского предпринимательства.

Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского после совещания с представителями Кабмина и банковского сектора.

Одним из ключевых заданий власти во время эпидемии COVID-19 была названа поддержка малого и среднего бизнеса, который "страдает больше всего, поскольку не может работать и не имеет большой финансовой подушки".

Президент обсудил создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Зеленский также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что работать "в тени" невыгодно.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОП

Как писал OBOZREVATEL, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг, 8/9 апреля. Сейчас идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Экономика Рынки и компании

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