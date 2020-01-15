Проверки и переаттестация: Гончарук объявил о масштабных чистках в налоговой

В Кабинете министров Украины заявили, что не позволят никому в Государственной налоговой службе требовать взятки у предпринимателей и прикрываться "крышей".
Поэтому в ГНС проведут проверки и переаттестацию сотрудников. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Facebook, прокомментировав задержание на взятке в $25 тыс. руководителя налоговой Одесской области Натальи Чеботаревой.
"Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно – далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров", – написал Гончарук.
Премьер распорядился, чтобы глава ГНС Сергей Верланов поехал в Одессу разобраться в ситуации, а также потребовал, чтобы руководителям территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата устроили проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству.
Также Гончарук потребовал, чтобы в двухнедельный срок в налоговой разработали и подали в КМУ план переаттестации всех сотрудников.
Гончарук высказался о взятках
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву по подозрению в даче взятки.
НАБУ вело дело Чеботаревой еще с декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Бюро, опубликовав видео, на котором был зафиксирован факт дачи взятки в $25 тысяч.
В Одессе отстранили все руководство налоговой. Это произошло после громкого скандала со взяткой, на которой попалась глава Одесской налоговой Наталья Чеботарева.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коррупция в Украине" на OBOZREVATEL.