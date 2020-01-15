Проверки и переаттестация: Гончарук объявил о масштабных чистках в налоговой

В Кабинете министров Украины заявили, что не позволят никому в Государственной налоговой службе требовать взятки у предпринимателей и прикрываться "крышей".

Поэтому в ГНС проведут проверки и переаттестацию сотрудников. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Facebook, прокомментировав задержание на взятке в $25 тыс. руководителя налоговой Одесской области Натальи Чеботаревой.

"Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно – далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров", – написал Гончарук.

Премьер распорядился, чтобы глава ГНС Сергей Верланов поехал в Одессу разобраться в ситуации, а также потребовал, чтобы руководителям территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата устроили проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству.

Также Гончарук потребовал, чтобы в двухнедельный срок в налоговой разработали и подали в КМУ план переаттестации всех сотрудников.

Гончарук высказался о взятках

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву по подозрению в даче взятки.

НАБУ вело дело Чеботаревой еще с декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Бюро, опубликовав видео, на котором был зафиксирован факт дачи взятки в $25 тысяч.

В Одессе отстранили все руководство налоговой. Это произошло после громкого скандала со взяткой, на которой попалась глава Одесской налоговой Наталья Чеботарева.

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