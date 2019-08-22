Против скандального застройщика Микитася открыли еще одно дело

Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство из-за незаконного строительства на земле, принадлежащей КПИ. Один из подозреваемых – скандальный застройщик Максим Микитась.

Об этом со ссылкой на материалы судебного реестра сообщают "Українські новини". Дело открыто 7 июня 2019 года.

В материалах суда также упоминается руководитель учебного заведения. "В ходе досудебного расследования установлено, что ректор по предварительному сговору с экс-президентом фирмы застройщика, который является народным депутатом Украины (имеется в виду бывший президент корпорации "Укрбуд", депутат Верховной Рады Максим Микитась, - Ред.) и другими лицами ... организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку, в связи с чем были нанесены тяжкие последствия государству", – сказано в реестре.

Площадь земельного участка составляет 1,4 га. Он находится в "треугольнике" между улицами Индустриальной, Борщаговской и переулком Индустриальным в Соломенском районе Киева. На участке, согласно планам по землеотводу 2004 года, должны были построить учебно-жилой комплекс.

Однако сейчас там компания Микитася "Укрбуд" строит жилой комплекс "Генезис". На сайте компании указано, что цена квартир будет стартовать от 757 тыс грн.

Компания Микитася строит здание на университетской земле ub.com.ua

"В июле текущего года суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в университете все необходимые документы о строительстве ЖК", – сказано в материале.

Следователи требуют документы по ЖК reyestr.court.gov.ua

Компания Микитася строит здание на университетской земле ub.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и столичный застройщик Максим Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

Ранее мы писали, что строительная корпорация "Укрбуд" фигурировала во многих скандалах и имеет признаки пирамиды. Массовая застройка происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

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