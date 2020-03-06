Проиграли апелляцию: суд стал на сторону завода Коломойского в деле с ПриватБанком

ПриватБанк и Нацбанк Украины проиграли апелляцию: Северный апелляционный хозсуд признал претензии завода бизнесмена Игоря Коломойского на 22 млн гривен.

Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года, который удовлетворил иск "Никопольского завода ферросплавов" к ПриватБанку и взыскал с банка в пользу завода 21,8 млн грн. Об этом сообщил Finbalance. Эту сумму НЗФ как поручитель, выполнив мировое соглашение, оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

Завод Коломойского выиграл суд у "Привата"

"Согласно судебным материалам, НЗФ передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующее обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,8 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением. Ранее НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был НЗФ, и она предусматривала возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. При этом 06.09.2019 года завод досрочно погасил всю эту задолженность", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск "Никопольского завода ферросплавов" к ПриватБанку и решил взыскать с него 21,85 млн гривен.

Национальный банк Украины могут лишить возможности забирать долги с компаний бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского за кредиты рефинансирования через взыскание залогового имущества.

В конце января 2020 года ПриватБанк выплатил 21,8 млн гривен "Никопольскому заводу ферросплавов", который входит в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского.

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