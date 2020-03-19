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19 марта • обновлено в 17:51
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Дефицит продуктов в магазинах: украинцам сказали, чего ждать

4.4т
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Украина делает большие продуктовые запасы, а потому обычным людям нет причины осаждать магазины, делая запасы круп и средств гигиены на полгода вперед.

Об этом заявили в Государственной таможенной службе Украины в Telegram-канале. "За 17 дней марта в Украину завезли на 40 тыс. тонн больше продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью $211 млн. Это почти 8000 полностью заполненных фур на 20 тонн", – сказано в сообщении.

Дефицит продуктов в магазинах: украинцам сказали, чего ждать

Список включает все необходимые продукты:

  • молочные продукты, яйца;

  • крупы, мука, кондитерские изделия;

  • фрукты, орехи;

  • овощи и корнеплоды;

  • молоко;

  • свежая рыба;

  • кофе, чай, пряности;

  • алкогольные напитки.

На таможне сообщили, что сейчас на границе есть большие очереди из фур (из-за санитарного осмотра и дезинфекции). Но таможенники делают все возможное, чтобы авто проходили как можно быстрее, а также договариваются об ускорении контроля с польскими коллегами.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот так велика аграрна держава,за пару дней все схавали,завозить треба,це зрада рагулики.
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