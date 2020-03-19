Дефицит продуктов в магазинах: украинцам сказали, чего ждать

Украина делает большие продуктовые запасы, а потому обычным людям нет причины осаждать магазины, делая запасы круп и средств гигиены на полгода вперед.
Об этом заявили в Государственной таможенной службе Украины в Telegram-канале. "За 17 дней марта в Украину завезли на 40 тыс. тонн больше продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью $211 млн. Это почти 8000 полностью заполненных фур на 20 тонн", – сказано в сообщении.
Список включает все необходимые продукты:
молочные продукты, яйца;
крупы, мука, кондитерские изделия;
фрукты, орехи;
овощи и корнеплоды;
молоко;
свежая рыба;
кофе, чай, пряности;
алкогольные напитки.
На таможне сообщили, что сейчас на границе есть большие очереди из фур (из-за санитарного осмотра и дезинфекции). Но таможенники делают все возможное, чтобы авто проходили как можно быстрее, а также договариваются об ускорении контроля с польскими коллегами.
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