ПриватБанк, дефолт и новый закон: в Раде разгорелась война за миллиарды

В Верховной Раде разгорелась настоящая война за ПриватБанк. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за него бывшим собственникам. Сразу после этого семь нардепов зарегистрировали в общей сложности больше 15 тысяч правок к документу! Это абсолютный рекорд в истории украинского парламентаризма.

С одной стороны на Раду давит МВФ, который без законопроекта не выделит очередной кредитный транш, а с другой – бывшие собственники "Привата" лоббируют свой вариант документа и настаивают: выжить сможем и без Фонда.

О том, кто и почему валит законопроект "О банках" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто авторы поправок?

Нардеп Антон Поляков. Внефракционный депутат (исключили из фракции "Слуги народа") подал 6033 правки. Его негласно связывают с предпринимателем Игорем Коломойским. Он же в прошлом году первым начал собирать подписи за увольнения на тот момент генерального прокурора Руслана Рябошапки сразу после того, как он анонсировал дело против бывших владельцев ПриватБанка.

С большим отставанием после Полякова идут Виктор Бондарь (1911 правок), Дмитрий Черный (1781), Ольга Василевская-Смаглюк (1681), Олег Дунда (1656), Сергей Демченко (1463), Александр Дубинский (1199).

Депутаты внесли 16,3 тыс. правок в законопроект о банковской деятельности. Это в четыре раза больше, чем в документ о запуске рынка земли. Рекордная цифра за всю история украинского парламентаризма.

Как оказалось, банки интересуют парламентариев больше, чем Избирательный кодекс, Конституция, и языковой закон. Все они собрали в разы меньше поправок.

Следующий после Александра Дубинского депутат подал на 1000 (!) изменений в законопроект меньше. Негласно всех перечисленных политиков связывают с миллиардером Игорем Коломойским. Кто-то из них связан с бизнесом партнера Коломойского, несколько человек работали на его телеканале, другие относятся к неформальной группе влияние бизнесмена внутри фракции "Слуги".

Если Рада примет решение рассматривать все правки, это затянет принятие законопроекта на несколько недель. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии OBOZREVATEL рассказывает: "Выглядит так, что сейчас пытаются затянуть рассмотрение законопроекта. Не было больше таких прецедентов".

Если законопроект примут, бывшие собственники ПриватБанка не смогут вернуть финансовое учреждение, а компенсация окажется под угрозой. В документе прописаны нормы таким образом, что если объем обязательств превышал размер депозитов, то фактически получить ощутимую компенсацию за его потерю будет невозможно. Подробнее о законопроекте можно прочитать здесь.

Проще говоря, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов потеряют возможность вернуть банк или получить миллиардные компенсации. Именно поэтому связанные с ними депутатами проявили аномальную активность и внесли тысячи правок.

Кстати, "Оппозиционная платформа – За жизнь" также свое время, завалив законопроект о рынке земли правками, затянула его рассмотрение. Возможно, стоило бы ограничить количество правок, которые может подать каждый нардеп, чтобы законодательным спамом не останавливать работу Рады.

Цена в $5,5 млрд

С другой стороны за законопроект выступает не менее серьезное лобби. Условно их называют "соросятами". Причем на самом деле к финансисту Джорджу Соросу они могут не иметь никакого отношения. Но при этом все они тесно общаются с международными партнерами и выступают за выполнения программы сотрудничества с МВФ.

В МВФ, по информации OBOZREVATEL, сейчас озвучивают всего два требования к Украине: пересмотреть бюджет с учетом новых реалий и проголосовать закон "О банках" в той же редакции, что и в первом чтении.

Без сотрудничества с МВФ Украине будет сложно обслуживать внешние долги. Тогда возникает риск дефолта (неспособность выплачивать кредиты). Это обрушит кредитный рейтинг страны и в будущем получить внешнее финансирование или инвестиции будет крайне сложно. Ряд нардепов (часть "Слуги народа", фракция "Голос") и даже бывший премьер Алексей Гончарук запустили флешмоб в соцсетях под тэгом "нетдефолту". Все они призывают пойти против интересов бывших собственников "Привата" и проголосовать законопроект "О банках" ради сотрудничества с МВФ.

К слову, и сам президент Владимир Зеленский в стенах Рады просил свою фракцию поддержать законопроект. По его словам, замечания есть у всех, но сейчас такое решение нужно принять для страны. Те же нардепы, что сейчас внесли тысячи правок, тогда главу государства не послушали и не поддержали законопроект в первом чтении.

Сейчас ситуация может развиваться по двум сценариям.

Первый – законопроект не проголосуют во втором чтении, МВФ откажется от сотрудничества с Украиной, страна потеряет $5,5 млрд грн кредита, тогда придется использовать для обслуживание долгов золото-валютный резерв, девальвировать гривню и максимально затягивать пояса. Возможно, обойдется и без дефолта.

Второй – законопроект все-таки примут, отклонив все правки или вовсе решив их не рассматривать (такую возможность должно рассмотреть руководство Рады), Украина получит кредит от МВФ, однако президент Владимир Зеленский окончательно потеряет поддержку Игоря Коломойского и рискует столкнуться с массой проблем. Целая группа нардепов от "Слуги народа" (которая связана с бывшими собственниками "Привата") может блокировать большинство его решений, а позиция медиа миллиардера Коломойского может серьезно ударить по имиджу как и фракции "Слуги народа", так и самого президента.

Какой выбор сделает Владимир Зеленский, станет известно уже в ближайшие недели. Однако уже сейчас можно констатировать: даже небольшая группа депутатов при желании может заблокировать любое решение парламента. А роль Игоря Коломойского все еще достаточно весома.

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