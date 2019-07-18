"При Зеленском контрабанда расцвела": раскрыта одна из самых масштабных схем на Одесской таможне

Одесскую таможню за несколько дней до инаугурации президента Владимира Зеленского возглавил Владимир Передерий. Как утверждает в своем расследовании журналист Евгений Плинский, вместе со своим партнером предпринимателем Вадимом Альпериным он организовал одну из самых масштабных схем.

Так, после смены власти Вадиму Альперину с помощью на тот момент и. о. главы ГФС Александра Власова удалось поставить на эту должность своего человека – Передерия. Он начал исполнять обязанности руководителя Одесской таможни с 15 мая. И с того момента со всех грузов Альперина перестали платить пошлины. Расследование Евгений Плинский опубликовал на своем ютуб-канале (дочитайте материал до конца, чтобы увидеть видео).

Вадим Альперин (справа) и Владимир Передерий

Альперин занимается ввозом в Украину тканей. С каждого контейнера нужно заплатить 20% НДС и пошлину. Размер пошлины зависит от типа ткани и составляет в разных случаях 0%, 5% и 8%. И если раньше Альперин платил по ставке в 5-8%, то с 15 мая – только 0%.

У предпринимателя есть свой таможенный брокер – "Ильичевсквнештранс", где находится отдел таможенного поста. Все контейнеры (а это 300-400 штук в месяц) попадают в его же пункт.

Там брокеры Альперина заявляют, что не знают, по какой ставке нужно платить пошлину, поэтому вносят аванс по ставке 8% (а это $7,5 тыс. с контейнера) и просят провести экспертизу. Каждый раз экспертиза показывает один и тот же результат – пошлину нужно платить по ставке в 0%. Тогда брокеры забирают свой аванс у таможни.

Ставка после экспертизы падает

Как говорится в расследовании, экспертиза действительно проводится, однако с помощью Передерия образцы ткани меняют. И вместо того, чтобы отправить экспертам дорогую ткань, они проводят исследования самых дешевых образцов. Это привело к тому, что Альперин фактически перестал платить пошлину.

"Только за июнь компании Альперина импортировали 382 контейнера. Ущерб только за месяц для бюджета состави больше 50 млн грн. Кроме этой схемы, они решили загнать всех импортеров ткани в терминал Альперина", – утверждает журналист.

Чтобы провернуть схему, в Украине выдали указ о том, что со всех контейнеров должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. Но на всех терминалах, кроме Альперина, груз задерживают на 2-3 недели, когда берут образцы – раскрывают все рулоны ткани. Бизнесменам приходится платить за простой, срываются контракты, появляются дополнительные убытки.

Заключение экспертизы

А вот брокер Альперина проводит растаможку всего за один день. Но при этом нужно заплатить пошлину в раз мере 8%. Дальше, как утверждается в расследовании, проводять ту же схему. Образец ткани меняют на другой, и с таможни забирают авансовый платеж. Но деньги не возвращают бизнесменам, а оставляют себе.

Таким образом, пошлину собирают не в государственный бюджет, а в карманы Альперина и Передерия, отмечает журналист.

"При Зеленском контрабанда расцвела", – утверждает Плинский. При этом он уверен, что схему организовали за спиной у президента, воспользовавшись моментом, когда ушла старая команда и таможня оказалась без "смотрящего".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В теневой команде президента Владимира Зеленского – целый пул бывших сотрудников таможенных органов, которых при Януковиче называли "королями контрабанды";

Владимир Зеленский потребовал увольнения ряда таможенников в тех областях, где раньше "зарабатывали" члены его команды, а закончил чистку и. о. главы Фискальной службы;

На контрабанде зарабатывают миллиарды: деньги расходятся по карманам власть имущих и "кураторов";

В ряде регионов Украины от команды "Зе" представлены бывшие сотрудники таможенных органов. Большинство из них попадало в коррупционные скандалы.

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