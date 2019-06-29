"При Украине такого не было": в Крыму Минобороны РФ сносят здания

В аннексированном Крыму (Севастополь) Министерство обороны РФ собирается снести "Новацентр" и на его месте возвести парк "Патриот".

Об этом сообщает издание Примечание. Силовики РФ требуют снести супермаркет "Новацентр" - вместо него будет парк "Патриот". 11 июня 2019 года Минобороны через суд потребовало отдать им 7,6 га земли под "Новацентром" (участок 91:02:003003:11), а сам центр снести.

Кроме того, строящемуся в этом районе парку "Патриот" понадобился и небольшой участок напротив, через дорогу (91:02:003003:112, площадь 0,9 га). Его пользует ООО "Виджио". Стоящие там строения Минобороны также требует разрушить.

В целом Минобороны претендует на 56,8 га земель в Молочной балке. Об этом военные написали в первоначальном тексте искового заявления. В подтверждение они ссылаются на многочисленные документы разных лет – от 1949 до 1988 года. "Напомним, что ни при СССР, ни при Украине военные свои земли ни разу с землями города не межевали и не кадастрировали...Загляните в раздел "Услуги" на сайте "Патриота" - судя по обилию предложений, на патриотизме и игре в войну нынче можно неплохо заработать. Не успели военные представить первый объект в Севастополе – стадион – как на нем уже появилась растяжка "Аренда поля". То ли еще будет", – говорится в публикации.

Как писал OBOZREVATEL, отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

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