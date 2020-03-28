Главная Новости
28 марта • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Презервативы из-за карантина могут закончиться во всем мире – Вloomberg

3.6т
Читать материал на украинском

Крупнейший в мире производитель презервативов предупредил о глобальном дефиците, поскольку поставки упали почти на 50%, а его запасы рассчитаны еще на два месяца.

Об этом сообщает издание Вloomberg. Компания Karex Bhd., которая производит 20% всех презервативов в мире, из-за карантина сократила свое производство (часть сотрудников остается дома), при этом спрос на их продукции вырос почти в два раза. Это может привести к тому, что уже в ближайшее время презервативы станут дефицитом во всем мире.

Презерватив

Презерватив

24

Отметим, только упомянутая компания выпускает более 5 миллиардов презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран. Презервативы также могут стать намного дороже."Мы по-прежнему выплачиваем всем нашим работникам полную зарплату, но работать нужно в два раза быстрее, поэтому, как правило, рост затрат происходит", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Карантин в Украине
Теги
дефицит карантин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
8
Смешно
3
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Готов обойтись без хлеба водки и сигарет но не без женщин
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Это апокалипсис !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги