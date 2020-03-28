Презервативы из-за карантина могут закончиться во всем мире – Вloomberg

Крупнейший в мире производитель презервативов предупредил о глобальном дефиците, поскольку поставки упали почти на 50%, а его запасы рассчитаны еще на два месяца.
Об этом сообщает издание Вloomberg. Компания Karex Bhd., которая производит 20% всех презервативов в мире, из-за карантина сократила свое производство (часть сотрудников остается дома), при этом спрос на их продукции вырос почти в два раза. Это может привести к тому, что уже в ближайшее время презервативы станут дефицитом во всем мире.
Презерватив
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Отметим, только упомянутая компания выпускает более 5 миллиардов презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран. Презервативы также могут стать намного дороже."Мы по-прежнему выплачиваем всем нашим работникам полную зарплату, но работать нужно в два раза быстрее, поэтому, как правило, рост затрат происходит", – отметили в компании.
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