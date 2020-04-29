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29 апреля • обновлено в 09:55
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/ Рынки и компании

Предприниматели устроили бунт возле Кабмина: начались стычки с полицией

5.6т
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Под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требуют отменить карантин с 1 мая.

Об этом сообщил Telegram-канал сайта "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). "Улица Грушевского перекрыта транспортом протестующих, которые вступили в перепалку с полицией", – говорится в сообщении.

Сегодня состоится очередное заседание правительства. На нем должны рассмотреть вопрос продления карантина.

Предприниматели устроили бунт возле Кабмина: начались стычки с полицией

strana.ua

Полицейские требуют от людей покинуть проезжую часть. Предприниматели в свою очередь напоминают о том, что пришли защищать свои права.

Протестующие заявляют, что карантин должен быть для всех. "Эпицентр работает, Рошен, Макдоналдс работают, не работает только малый бизнес. Если карантин, то для всех", – цитирует издание слова одного из митингующих, владельца кофеен Эльдара.

(Видео – Telegram-канал "Политика Страны").

Около 9.30 полиция попыталась разогнать людей. В итоге они освободили проезжую часть для движения транспорта.

Предприниматели устроили бунт возле Кабмина: начались стычки с полицией

strana.ua

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Работа в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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