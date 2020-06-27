После обещания Зеленского 'Центрэнерго' выплатило 0,5% долга шахтерам

После трехдневного митинга под Офисом Президента и Кабмином шахтеры шахты "Надежда" получили от "Центрэнерго" 8,75 миллиона гривен, которые задолжала компания. При общем долге шахтерам в 2 млрд грн. Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго "перед шахтой" Надежда "по подписанным актам вчера выплачено в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - сообщил Сенниченко.

По его информации, на следующей неделе другие профсоюзы также привезут шахтеров в Киев.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2.5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля гос. шахт на уголь из России, который закупался через посредников близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игоря Коломойского, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Сенниченко ранее заявил о возвращении контроля над госкомпанией и смену менеджмента. Однако, связываются с Коломойским Потапенко и Уваров остаются на своих должностях.