Кабмин предложил убрать штрафы за кассовые аппараты

Кабинет министров Украины накануне ввода программных кассовых аппаратов отменит некоторые штрафы, связанные с их использованием.

Правительство одобрило проект изменений в закон о кассовых аппаратах, сообщили в пресс-службе Министерства экономики. В частности предлагается убрать штрафы за случаи, если контрольная лента не напечатана или не создана в электронной форме, или же за непредставление отчетности в контролирующие органы.

"Эти изменения сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям из-за возможных недостатков РРО и уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих", – сказал замминистра развития экономики Дмитрий Романович.

Проект также предусматривает отмену штрафов предварительного программирования кассовых аппаратов. "Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении налоговой фактических проверок по соблюдению ФЛП требований в сфере применения РРО", – говорится в сообщении.

"А также благодаря проекту изменений в закон можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей государственной фискальной политики", – добавили в Минэкономики.

Отменили часть штрафов за РРО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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