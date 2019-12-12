Porsche и Audi: начальник Львовской таможни "засветил" роскошный автопарк (видео)

Новый начальник объединенной Галицкой (бывшей Львовской) таможни Владимир Цабак ездит на целом автопарке роскошных авто, владеть которым ему, скорее всего, не по карману.

Об этом заявил журналист Евгений Плинский в расследовании на своем ютуб-канале. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По его данным, Цабак с 2004 года работал только на госслужбе – в Минюсте, в Государственной архитектурно-строительной инспекции, в департаменте капстроительства Львовского облсовета. При этом он позволял себе частые поездки за границу на очень дорогих авто.

"Ко мне в руки попала статистика автомобильных поездок начальника Львовской таможни за границу, которая не только показывает любовь к роскоши, но и подтверждает связь с родственниками Нефьодова (глава Гостаможенной службы, - Ред.), и теми, кто его назначал", – сказал Плинский в видео.

По его данным, в 2017 году Цабак два раза выезжал из Украины на синем Porsche Cayman 2015 года выпуска. В 2018 году он выезжал три раза на черном Porsche Carrera 2017 года выпуска. И два раза ездил за границу на черном Porsche Cayenne 2015 года.

Porsche Carrera Иллюстрация

"В 2019 году Цабак выезжал за границу на Porsche Panamera, зарегистрированном на компанию "Интенсив". Официально ею владеет Александр Кондра, а неофициально – "конвертатор" Василий Костюк. Один раз выезжал на коричневом Audi Q7 2015 года выпуска. Периодически он выезжает за границу на черном Mercedes V-класса 2014 года выпуска. Кроме Цабака этим автомобилем пользуется Андрей Дулик с семьей и Костюк с семьей. Также выезжает Цабак за границу и на Audi A6 2016 года. И пользуется еще одним Mercedes V-класса 2015 года. И единственный автомобиль из декларации Цабака – красный Volkswagen Passat 2015 года. Кроме Цабака им пользуется господин Подоляк – советник и.о. директора территориального управления ГБР Львовской области", – сказал Плинский.

Также журналист добавил, что мама нового начальника Львовской таможни – Цабак Ярослава Дмитриевна – является зарегистрированным предпринимателем. Она занимается перевозками на микроавтобусах через таможенный пост Шегини и на грузовых автомобилях через пост Краковец. Также, по данным Плинского, в собственности Ярославы Цабак был грузовой автовоз для импорта автомобилей.

"На этом у меня о новом начальнике Галицкой таможни у меня все. Максим Евгеньевич (Нефьодов, – Ред.) – сапоги не то что хорошие – век не сносить!", – подвел итог Плинский.

Владимир Цабак

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