Полиция пришла с обысками в "Укрэнерго": все подробности

Следователи Нацполиции пришли с обысками в центральный офис "Укрэнерго" и домой к ее руководителям. Должностных лиц подозревают в присвоении 40 млн гривен.

Об этом сегодня, 5 сентября, заявили в пресс-службе компании.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года, в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве (ул. С. Петлюры, 25 и 27) Главное следственное управление Нацполиции в Киевской области начало обыски. Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной технике", – сказано на сайте компании.

Также проводятся обыски в помещениях пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.

В пресс-службе говорят, что разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в уголовном производстве, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года.

"Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников Укрэнерго и какой вред они нанесли", – сказали в "Укрэнерго".

Говорят о присвоении 40 млн грн

В Нацполиции прокомментировали следственные действия. Там говорят, что разоблачили "схему" присвоения должностными лицами "Укрэнерго" государственных средств.

"В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 млн гривен", – сообщили в Департаменте защиты экономики.

Процессуальное руководство по делу ведет Генпрокуратура. Сейчас обыски идут на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства сотрудников компании.

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