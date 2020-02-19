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19 февраля • обновлено в 10:54
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/ Рынки и компании

Похитила у клиентов миллионы: крупный украинский банк оказался в центре скандала

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"Райффайзен Банк Аваль" заподозрил своего менеджера, которая обслуживала клиентов "премиум" сегмента, в похищении у них почти 20 млн гривен.

Согласно судебным материалам, украденные деньги сотрудница переводила на фиктивные карточные счета, которые создала в этом же банке, сообщает "Финбаланс". Дальше она тратила их в магазинах и обналичивала в банкоматах.

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А частью похищенных миллионов менеджер скрывала недостачу на счетах, которые она "подчистила" раньше. Но так, чтобы это не заметили клиенты.

"Распорядилась для ... зачисления на те счета, на которых в результате ее противоправной деятельности образовалась нехватка и владельцы которых, не будучи осведомленными о таких недостачах, сообщали ей о своих намерениях воспользоваться средствами, которые они размещали в этих счетах", – сказано в реестре судебных решений.

Проверка показала, что общая сумма убытков банка составляет 7,2 млн гривен, 34590 евро и 431 тыс. долларов. "С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки убытки составляют 19,8 млн гривен", – говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.

Кража у клиентов банка​​

Кража у клиентов банка​​

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом у мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.

У людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.

Магазин электронной техники IHouse service в Киеве продал украинке ворованный смартфон.

Крупнейшую в Украине торговую площадку Prom.ua обвинили в нарушении прав покупателей. Люди жалуются, что там подыгрывают недобросовестным продавцам и удаляют негативные отзывы.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Банковская система мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
банк мошенники
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Нае.б.ать хохла это святое.
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