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10 февраля • обновлено в 18:41
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Подделок 25%: в Украине начали масштабную проверку меда

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Около 20-25% меда, который проверяют эксперты в Украине, является фальсификатом, негодным для экспорта. Этот продукт возвращается на внутренний рынок и продается украинцам.

Об этом заявил представитель Украинской ассоциации экспортеров и переработчиков меда Эдуард Кричфалуший, передает ТСН. Украинские пасечники не регистрируют хозяйства, чтобы их не обложили налогами. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Все, что употребляет пчела, потом находят в меде. Вместе с полезными ферментами там попадаются пестициды и антибиотики.

Натуральный мед должен на 80% состоять из фруктозы и глюкозы, 19% приходится на воду и лишь 1% – это ферменты пчелы, пыльца, прополис и воск.

Подделок 25%: в Украине начали масштабную проверку меда

"Один из самых популярных методов подделки – выкачивание недозревшего меда. Вы заплатите за него, как за настоящий, но пользы в нем ноль. Есть и другая схема, с добавлением дешевых китайских сиропов", – узнали журналисты.

При этом чаще всего подделывают мед дорогой и дефицитный: липу и акацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине провели масштабное исследование, которое показало, что среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка является фальсификатом.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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