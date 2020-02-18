Главная Новости
18 февраля • обновлено в 22:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Рынки и компании

Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
Экономист Все статьи автора

Підняття вартості ОВДП: чому мовчить уряд?

1.8т
Читать материал на украинском

Друзі, куди поділись вихвальні оди уряду про ріст довіри іноземних інвесторів після кожного розміщення ОВДП?

Стільки ж було вихвальних заяв уряду, що відбулось зменшення вартості ОВДП і перепідписка внаслідок збільшення довіри іноземних інвесторів до дій уряду.

А тепер другий тиждень поспіль вимушені піднімати вартість ОВДП і чомусь уряд мовчить.

Якщо зменшення вартості ОВДП і перепідпистка було показником, зі слів уряду, зростання довіри до уряду, то що тоді свідчить збільшення вартості і фактична повна відсутність попиту на довгострокові ОВДП?

...

Сьогоднішні результати аукціону по ОВДП:

6-ти місячні ОВДП: пропозиція Мінфіну була 1 млрд грн, подано заявок на 0,6 млрд грн, продано 0,333 млрд грн.

1-но річні ОВДП: пропозиція Мінфіну 1,5 млрд грн, попит 1,15 млрд грн, продано 1,14 млрд грн.

3-ох річні ОВДП: пропозиція 2 млрд грн, попит 0,04 млрд грн, продано 0,03 млрд грн.

P.s. І в черговий раз прибрали зміну вартості ОВДП.

Підняття вартості ОВДП: чому мовчить уряд?

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владимир Компаниец Владимир Компаниец
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Володимира Компанійця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
3
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги