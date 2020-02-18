Друзі, куди поділись вихвальні оди уряду про ріст довіри іноземних інвесторів після кожного розміщення ОВДП?

Стільки ж було вихвальних заяв уряду, що відбулось зменшення вартості ОВДП і перепідписка внаслідок збільшення довіри іноземних інвесторів до дій уряду.

А тепер другий тиждень поспіль вимушені піднімати вартість ОВДП і чомусь уряд мовчить.

Якщо зменшення вартості ОВДП і перепідпистка було показником, зі слів уряду, зростання довіри до уряду, то що тоді свідчить збільшення вартості і фактична повна відсутність попиту на довгострокові ОВДП?

...

Сьогоднішні результати аукціону по ОВДП:

6-ти місячні ОВДП: пропозиція Мінфіну була 1 млрд грн, подано заявок на 0,6 млрд грн, продано 0,333 млрд грн.

1-но річні ОВДП: пропозиція Мінфіну 1,5 млрд грн, попит 1,15 млрд грн, продано 1,14 млрд грн.

3-ох річні ОВДП: пропозиція 2 млрд грн, попит 0,04 млрд грн, продано 0,03 млрд грн.

P.s. І в черговий раз прибрали зміну вартості ОВДП.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!