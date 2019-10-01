Первый в истории: названы компания и стоимость аудита "Укроборонпрома"

Финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром" за 2018-2019 годы проведет компания Baker Tilly Ukraine.

Соответствующий контракт во вторник, 1 октября, подписал генеральный директор государственного концерна Айварас Абромавичус. Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте.

В начале сентября ООО "Бейкер Тилли Украина" из сети международной аудиторской компании Baker Tilly победило в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности госконцерна "Укроборонпром".

Укроборонпром

Согласно данным ProZorro, изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент – ООО "Эрнт энд Янг аудиторские услуги" – 32,5 млн гривен, что соответствовало стартовой цене, а итоговая цена составила 29,336 млн гривен.

Известно, что это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования.

В "Укроборонпроме" напомнили, что процесс поиска аудитора продолжался с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Украины Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна.

Finally! Сегодні підписали контракт на проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром" 2018/2019 з Baker Tilly Ukraine. Рухаємось вперед! pic.twitter.com/k8OLGKI9KF — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) October 1, 2019

Напомним, в мае тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин выделит на аудит концерна 32 миллиона гривен.

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