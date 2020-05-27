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27 мая • обновлено в 17:43
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Первый транш МВФ ­составит 40% всей суммы – замглавы НБУ

1.5т
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Первый транш Украине от МВФ по новой программе составляет около 40% от общего объема. Но о последней части кредита говорить пока сложно.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Лига.Финансы. По его словам, программа финансирования будет пересматриваться, а для этого Киеву необходимо выполнить еще ряд условий.

Деньги от МВФ

Деньги от МВФ

"Там не будет никаких сюрпризов. Все это Украина и так делала: нормальная бюджетная политика и удержание дефицита в этом году, цели по накоплению международных резервов, независимость центробанка и его монетарной политики, дальнейшее реформирование банковского сектора, антикоррупционные изменения, энергетика", – сказал Сологуб.

По его словам, нельзя говорить, что с получением денег от МВФ Украина решит все свои проблемы. "Но в целом да, теперь будет значительно легче", – добавил Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

МВФ не включил в свой календарь рассмотрение вопроса об утверждении меморандума о сотрудничества с Украиной.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
транш МВФ кредитование Украины
Место
Украина
Теги
МВФ Национальный банк Украины
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