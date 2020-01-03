Первые выгодные покупки года со скидками "Від Морозків"

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Напоминаем, акция "Від Морозків" стартовала 1 декабря 2019 года и продолжается до 30 января 2020 года. Роботизированные аптеки снизили цены более, чем на 200 товаров, включая детское питание и средства гигиены. Покупайте аптечные товары для всей семьи, пока можно сэкономить.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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