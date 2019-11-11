Пережил всех и заработал славу "смотрящего": чем известен новый представитель Зеленского в Кабмине

Экс-государственный секретарь минэкономразвития Алексей Перевезенцев назначен на должность представителя президента в Кабмине. В правительстве чиновник известен как человек бывшего министра Степана Кубива, который выполнял роль негласного "смотрящего" за активами ведомства.

При этом сам Перевезенцев успел поработать и с Петром Порошенко, и с Борисом Колесников. А теперь нашел свое место и при новой команде.

Чем известен Перевезенцев

Алексей Перевезенцев получил должность государственного секретаря МЭРТ еще в 2016-м. Официально его избрала независимая комиссия, где есть представители разных ветвей власти, общественности, правоохранительных органов. Однако при этом сам Перевезенцев на тот момент был кандидатом от Администрации президента Петра Порошенко, а до этого работал в самом министерстве.

В ведомстве чиновник завоевал репутацию близкого сторонника на тот момент министра Степана Кубива и присматривали за "хлебными" направления в ведомстве ( в том числе комбинатом "Украина"). Кстати, Перевезенцев успел поработать в Национальном агентстве по подготовке Евро-2012 (с 2010-го по 2012 года, курировал направления Борис Колесников), и в юридическом департаменте МЭРТ при министре Петре Порошенко.

Мониоринговая миссия №ДоброЧесно отмечает: несмотря на госслужбу, чиновник продолжал иметь тесные связи с бизнесом.

Перевезенцев входит в ОО Объединение футбольных болельщиков "Украина-2012 ", которую возглавляет Валерий Жалдак. 10.10.2016 Жалдак выиграл конкурс на должность директора департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции в МЭРТ.

Перевезенцев в двухтысячных годах был соучредителем ряда компаний. В том числе он до 2010 года был бизнес-партнером застройщика Леонида Гончарова (ПАО "Лигобуд", "Укрмонолитспецбуд"). В декларации Перевезенцева указано, что в 2008 году у него появились паркоместа общей площадью 177 кв.м. в одном из киевских домов. В 2011 году он уже работая в Нацагентстве по Евро-2012, стал владельцем дачного дома и двух земельных участков в Вышгородском районе. В 2014 году получил в собственность офис в. Киеве.

Также Перевезенцев был соучредителем ООО "Юридическая фирма "Легист" вместе с Майборода Дмитрий Иванович. Именно так зовут заместителя начальника Государственной экологической инспекции в г.. Киеве, который в 2010 году поймали на взятке с автозаправщиков (данные судебного реестра). В том же году Майборода и Перевезенцев вышли из основателей "Легист".

В Перевезенцева в биографии указано исключительно государственная работа, а неофициально - он постоянно был связан с бизнесом. Уже после его официального выхода из состав учредителей различных фирм в 2010 году, он приобрел новую машину Тойоту Ленд Крузер 200 стоимостью $ 50 000. Также задекларировал часы Breguet Classic 5207. Аналогичные золотые часы стоят от $ 22 тыс.

По какой причине человек экс-министра Кубива, который имеет не лучшую репутацию в Кабмине, стал представителем президента Зеленского – остается загадкой. Видимо, такое назначение главе государства посоветовали не просто так.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Уже 11 ноября Геруса уволили с должности представителя президента в Кабмина.

Журналист Кирилл Сазонов рассказал, что Ляшко подрался с Герусом из-за закупок Украиной электроэнергии из России, которые стали возможны благодаря нардепу.

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