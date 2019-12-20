Переговоры по газу: в России раскрыли детали и сроки контракта с Украиной

Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в Европу через украинскую территорию.
Как передает "РИА Новости", об этом в пятницу, 20 декабря, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Страны подпишут новый контракт на 5 лет. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский хотел заключить 10-летний договор, тогда как Москва настаивала на более коротком соглашении.
Ожидается, что подписание нового газового контракта состоится до Нового года.
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Как писал OBOZREVATEL, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия по транзиту.
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