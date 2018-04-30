"Мы - молодцы": Пашинский пригрозил журналистам за срыв покупки оружия у России

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский ("Народный фронт") выступил в поддержку закупок у России комплектующих для украинской военной техники.

Об этом говорится в программе "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

"Украина любым способом должна вооружить свою армию. Даже если для того, чтобы вооружить наших военных, нужно что-то закупить из России, мы это сделаем, ведь это только вызывает наше уважение", – заявил нардеп.

"У вас есть факты, что мы закупаем российские компоненты, да? У вас есть такие факты? Мы – молодцы! Несмотря на все усилия ФСБ и средств массовой информации, мы решаем этот вопрос и комплектуем наше оружие необходимыми запасными частями. И все эти провокации, вся эта суета ФСБ не мешает нам", – отметил Пашинский.

Пашинский также предостерег журналистов: "Очень жаль, если до сих пор мы не заменили все комплектующие. И я предупреждаю о том, что если мы каким-то образом получаем комплектующие из России, а кто-то это сорвет, то я лично считаю, что это преступление против обороноспособности нашего государства. Вам понятна моя позиция? Мою позицию разделяет руководитель СБУ и наше государство. Мы любой ценой должны вооружить нашу армию".

Ранее журналисты установили, что завод "Авиакон", который входит в "Укроборонпром" и обслуживает технические нужды, в том числе и военную авиацию, до сих пор закупает детали к вертолетам типа "МИ" российского производства.

Новости Пашинский и Ко снимают сливки с оборонки

"Схемы" нашли документы компании "Вертолсервис", которая подавала на тендер по закупке лопастей одной воинской части осенью 2017 года. В документах по этим деталям было указано, что производитель – российский "Улан-Удэнский лопастный завод".

Отметим, ранее в "Укроборонпроме" отчитались, что еще в 2015 году государственный оборонный концерн полностью отказался от каких-либо компонентов из России.

Как сообщал "Обозреватель", ранее нардепа Сергея Пашинского заподозрили в лоббировании интересов турецкой компании в вопросе обеспечения украинских военных средствами связи.