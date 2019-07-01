Памятник украинскому спорту: в Кабмине отказали инвестору ради коррупционной схемы?

Киев уже четвертый десяток лет ждет открытие Ледового дворца. Местная власть нашла инвесторов, которые взяли на себя обязательство на месте многолетнего недостроя возвести масштабный спортивный комплекс.

Но, как оказалось, свои интересы на участок земли есть у Министерства молодежи и спорта. Там вначале саботировали проект, а теперь же хотят вместо частных инвестиций получить очередной иностранный кредит…Который придется отдавать.

О том, почему Министерству спорта не нужны спортивные объекты и как единственный Ледовый дворец в столице превратился в памятник – читайте в материале OBOZREVATEL.

Памятник украинскому спорту

Канада выделит Украине 1,6 млрд грн на строительство ледовой арены, несколько недель назад победно заявил вице-премьер Степан Кубив. Деньги – кредитные, то есть их придется возвращать еще и с процентами. А в этом году на само строительство государственному предприятию "Ледовый стадион" выделят аж 5 млн грн. На эти средства в лучшем случае можно разработать проектную документацию.

Пока государство в лице вице-премьера Кубива выпрашивает кредиты, украинского инвестора, который уже много лет пытается на этом же месте возвести Ледовый дворец, оставляют с носом. Вместо того, чтобы создать условия для инвестиции со стороны частного бизнеса, чиновники в очередной раз пытаются оформить кредит еще и отдать больше миллиарда государственному предприятию. Почему украинские власть имущие отказываются от прямых инвестиций и вместо этого в очередной раз пытаются освоить иностранные кредиты – разбирался OBOZREVATEL.

Киев – единственная европейская столица без ледового дворца. Действующий Палац Спорта превратился в площадку для молитв, концертов и семинаров, а в новом спортивном объекте чиновники не заинтересованы.

Крытую спортивную арену начали строить еще более 30 лет назад, во времена советской власти. На ул. Академика Глушкова, 9 в Голосеевском районе должен был появиться настоящий спортивный комплекс. Строительство начали, но на то, чтобы довести дело до конца, денег не хватило. Так и появился памятник несостоявшемуся украинскому спорту.

В 2010-м ситуация сдвинулась с мертвой точки. Главное управление коммунального имущества столицы за несколько миллионов долларов продало "Укрсоцбудинвесту" недостроенный объект. Что интересно, недострой принадлежал городу, а вот земля под ним – государственному предприятию ЦУТ "Ледовый стадион". Последнее подчиняется Министерству молодежи и спорта.

Столичная власть подписала с "Укрсоцбудинвестом" инвестиционный договор на сотни миллионов гривен. Не вдаваясь в детали, бизнес за свои деньги должен был возвести огромный паркинг, расширить станцию метро, реконструировать 30-летний "памятник" и на его месте возвести спортивно-культурный центр с возможностью размещать спортсменов, кормить посетителей, проводить полноценные тренировки и состязания. Компания была готова 30-32 раза в год предоставлять дворец для проведения соревнований городу. Казалось бы, выиграть от такого расклада должны все. Киев бы получил крупный Ледовый Дворец, бизнес смог бы зарабатывать на построенной инфраструктуре, а Украина бы получила возможность на подготовленной площадке проводить крупные соревнования.

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И что самое главное, объект бы возвели без копейки бюджетных денег или кредитов. Более того, привлеченные инвестиции создали бы рабочие места. Стройка – хорошо для всех. Налоги в город и госказну, рабочие места для инженеров, строителей, спрос на стройматериалы поддержал еще тысячи рабочих мест по всей стране.

С момента подписания договора прошло уже 9 лет. Недостроенное здание ветшает и разрушается, а комплекса как не было, так и нет. OBOZREVATEL обратился в КГГА, Министерству молодежи и спорта, и попытался разобраться, кто и почему тормозит строительство и что происходит на недостроенном объекте.

Киев против министра

Итак, "Укрсоцбудинвест" купил недострой и на 25 лет взял в аренду землю под ним. Речь идет почти о 17 га. По украинскому закону для того, чтобы возвести новый объект, расширить уже имеющийся, создать инфраструктуру, нужно также иметь и право на землю. Это может быть как право собственности, так и договор аренды. В противном случае Государственная архитектурно-строительная инспекция имеет право запретить любое строительство.

Так как развитием спорта в Украине по уже сложившейся плохой традиции интересуются в лучшем случае отдельные меценаты, для получения разрешения пришлось преодолеть огромную бюрократическую стену. Во-первых, получить согласие от государственного предприятия, которое на данный момент владеет землей под недостроем. И директор ЦУБ "Ледовый стадион" Татьяна Багрий такое разрешение дала. Во-вторых, право аренды нужно подтвердить решением Киевского городского совета. Эта процедура также состоялась.

"Укрсоцбудинвест" получил все документы, и, казалось бы, можно начинать стройку, но не все так просто. Окружной административный суд Киева 16 августа 2010-го принял решение отменить целый перечень решений Киевсовета от 8 июля того же года. Официальная причина – депутаты не соблюли регламент. В результате инвесторы лишились права распоряжаться землей.

Недостроенный дворец

То есть депутаты по какой-то причине нарушили регламент своей работы. В этот день приняли десятки решений, но всех их отменил суд. И только потому, что не провели обсуждения в комитетах и нарушили процедуру. Но вот во второй раз получить право аренды "Укрсоцбудинвесту" уже не удалось.

В государственном предприятии отказались еще раз давать свое добро на аренду. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, которому подчиняется ЦУБ "Ледовый дворец", в ответ на запрос заявил: земля государственная и отдавать ее в аренду "нецелесообразно", мол, на ней ведут хозяйственную деятельность. Какая именно хозяйственная деятельность происходит под 30-летним недостроем, политик в ответе на запрос не уточнил.

Децентрализация в Украине прошла, бюджеты перераспределили, но вот крупные спортивные объекты до сих пор принадлежат министерству. Главный актив Министерства молодежи и спорта – сотни спортивных объектов и земля под ними. Конечно, лишаться правом распоряжаться имуществом министр не спешит. Тем более что вскоре его предприятие может получить кредит на 1,6 млрд грн. Осваивать ему, а возвращать – из бюджета. Кстати, мэр Киева Виталий Кличко уже неоднократно обращался в Кабмин с просьбой передать в коммунальную собственность спортивные объекты, но министр – против.

В развитии спортивных объектов в первую очередь заинтересованы сами горожане. И именно им подотчетная местная власть. В привлечении инвестиций на развитие спортивных объектов также в первую очередь заинтересован сам город. В то же время министерство, как показывает практика, готово создавать "памятники", ежегодно выделяя на их обслуживание бюджетные деньги и выпрашивая на них кредиты.

Госпредприятие Министерства молодежи и спорта в случае с Ледовым дворцом превратилось в собаку на сене. Землю они никому не передают, но и сами дворец строить не собираются. В кабинетах за указанный участок разгорелась настоящая война и, конечно, инвестиции власть имущих интересуют в последнюю очередь. К примеру, в 2017-м в компании “Мандарин Плаза” (принадлежит Вагифу Алиеву) заявили, что вместо комплекса будут строить Торгово-развлекательный центр. Хотя совсем рядом находится другой ТРЦ – Respublika. Тогда в КГГА ответили: землю выделили для строительства спортивного объекта, поэтому строить на этом месте можно исключительно Ледовый дворец, а не очередной торговый комплекс.

О том, дал бы министр спорта "добро" на аренду земли крупному предпринимателю для строительства ТРЦ и чтобы сам на этом "заработал" – можно только догадываться.

Но когда оказалось, что ничего кроме Ледового дворца на том месте построить нельзя, а желающих инвестировать деньги в зимние виды спорта кроме "Укрсоцбудинвеста", не нашлось, Кабмин пошел по другому сценарию. Решили брать миллиардные кредиты на то, чтобы строить самим.

Почему взять кредит на государство и освоить деньги самим выгоднее, чем привлечь инвестиции – вопрос риторический. Когда строит инвестор, получить откаты, завысить цены, оставить часть суммы в собственном кармане не удастся. А вот при освоении бюджетных средств такие случаи далеко не редкость.

Что будет дальше

Ситуация со строительством Ледового дворца хоть одна из самых масштабных в Украине, однако далеко не единственная. Чтобы раз и навсегда поставить точку в откатах для министерства, избавится от постоянных рисков коррупции, достаточно забрать у министерства спортивные объекты и передать их городам. А контролировать местную власть, которой могут достаться эти объекты, должны сами горожане.

Тогда у вице-премьера Кубива, возможно, вместо того, чтобы инвестиции заменять кредитами, появится время подумать об инвестиционном климате в Украине. Ну или на худой конец о миллиардах, которые он будучи главой Нацбанка в свое время массово выдавал банкам в качестве рефинанса.

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OBOZREVATEL также обращается к президенту Владимиру Зеленскому, который последнее время часто говорит о переезде своей администрации. Возможно, по дороге из Грушевского он также мог бы подумать о том, что Киеву нужен не только новый офис главы государства, но и Ледовый дворец. Развитие спортивной инфраструктуры – единственный шанс Украины удержать своих спортсменов, привить физическую культуру новому поколению. И когда у государства нет на это средств, отказываться от денег инвесторов, чтобы получить очередной кредит – преступление.

И пока инвесторов оставляют с носом, продавая им многолетние недострои, а потом через суд лишая права развивать объекты, ожидать, что в Украину будут вкладывать деньги, не приходится. А вот кредиты и под проценты получить можно будет всегда.

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