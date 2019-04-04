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Откуда "заробитчане" присылают больше всего денег в Украину: опубликован рейтинг

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Украинские трудовые мигранты в 2018 году больше всего денег перечислили на родину из Польши – 3,6 млрд долларов. Это на 17,5% больше, чем в 2017 году.

На втором месте – Россия, откуда "заробитчане" перечислили 948 млн долларов. За год число переводов уменьшилось на 26,6%, свидетельствуют данные Национального банка об объемах частных денежных переводов по официальным и неофициальным каналам поступления.

Третью строчку заняли Соединенные Штаты, откуда в Украину перевели 870 млн долларов, что на 28,1% больше, чем в 2017 году.

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Из Чехии перевели 846 млн долларов. В течение прошлого года сумма переводов из этой страны увеличилась вдвое.

Украинские трудовые мигранты в Италии перечислили домой 492 млн долларов. Это на 10% больше, чем в 2017 году.

Общая сумма переводов в Украину составила 10,9 млрд долларов. Это на 17,5% больше, чем в 2017 году.

Откуда "заробитчане" присылают больше всего денег в Украину: опубликован рейтинг

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

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Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вот такая гидность и незалежность. За це стрыбав майдан и сгинула небесна сотня! Закардонные точки понадусе! СУГС!
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