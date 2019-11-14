"Откуда у меня деньги?" Фермер жестко разгромил "Слугу народа" из-за рынка земли

Фермер Николай Стецькив выступил против отмены моратория и введения рынка земли в Украине.

В эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 14 ноября, основатель фермерского хозяйства "Файна Берри" (Львовская область) заявил, что "Слуга народа" приняла этот закон якобы не для украинцев, а для иностранцев.

"Приняли закон о рынке земли. А где возможности для фермеров? У нас нет доступа к кредитам, он есть у европейцев. У нас нет технологий... Вы создаете возможности для людей с технологиями, техникой... Они приедут сюда... Вы говорите, что не хотите, чтобы покупали европейцы. Как вы проследите за этим? Ко мне поляк придет, даст мне деньги и я куплю ему эту землю. Как вы проверите, откуда у меня деньги? Контроля ноль, правил игры ноль", – возмутился фермер.

Фермер Николай Стецькив выступил против рынка земли

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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