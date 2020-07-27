Отключение РФ от SWIFT можно сравнить с выстрелом в голову, – аналитик о заявлении посла

Отключение России от всемирной платежной системы SWIFT может привести к проблемам во внешней торговле, падению акций российских компаний и финансовому кризису.

Об этом OBOZREVATEL заявил финансовый аналитик Владимир Мазуренко, комментируя слова посла Украины в США Владимира Ельченко о том, что РФ может спровоцировать новые санкции, включая отключение от платежной системы.

"Полное отключение от SWIFT было бы равноценно выстрелу в голову. Что такое SWIFT? Это межбанковская система обмена информацией. С помощью такой системы банки быстро и безопасно передают информацию о платежах между собой. Россия, как еще около 200 стран, является членом системы. С ее помощью подтверждаются платежи за импорт, экспорт", – поясняет Мазуренко.

Если отключить Россию от системы, под угрозой окажется внешняя торговля России. В Иране, добавляет аналитик, возник дефицит на импортную продукцию. "Я не думаю, что все российские банки могут отключить от SWIFT. Даже в Иране отключали около половины банков. Отключение от системы повлияет на всю финансовую систему. Думаю, можно ожидать следом и сложности в выдаче кредитов. Потеряют и российские компании. Это будет серьезнейший удар.

Отметим, о возможном отключении России от SWIFT говорят еще с 2015 года. На днях в интервью РБК подобное заявление сделал и украинский посол в США. "Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

В свою очередь американский президент опроверг такие заявления. Он назвал их "дезинформацией, которую распространяют демократы".