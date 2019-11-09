Опять Коломойский: премьер рассказал о приоритетах в приватизации

Премьер Алексей Гончарук, заявил, что компания "Центрэнерго" – в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок. При этом глава Кабмина не стал опровергать влияние бизнесмена Игоря Коломойского на предприятие.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает УП. На слова о том, что, по данным многочисленных журналистских расследований, Центрэнерго находится под влиянием Коломойского, Гончарук ответил: "Я никогда не делал вид, что ничего не происходит. У нас в энергетике до сих пор полно групп влияния, которые контролируют те или иные части системы. Это правительство фактически заработал в начале осени. Задача №1 - подготовить страну к отопительному сезону. Не самый лучший, мягко говоря, время воевать с монополиями".

Но там, где мы видим, что есть непосредственное влияние, прямо сейчас вредит или мешает госинтересам, мы сразу максимально быстро влияем". "Достаточно недавно был перезагружен регулятор на энергетических рынках - НКРЭКУ. И, по моему мнению, влияние этих групп влияния в новом регуляторе принципиально меньше. Есть ли вообще в энергетике профессионалы, которые ни с кем не связаны и на которых никто не влияет - я не знаю.

Если сейчас где-то в какой-то части энергетической системы, в том числе в Центрэнерго, есть люди, которые работают не на государство, они будут заменены ", - добавил он. "В случае Центрэнерго у нас две цели. Задача №1 - нарастить склады угля, чтобы страна была в безопасности и она безопасно заходила в отопительный сезон. И это сделано. Второе - подготовить страну к отопительному сезону, чтобы украинцы не сидели без тепла через наши войны. и то, и другое сделано ", - подчеркнул Гончарук.

"Центрэнерго должен быть подготовлен к приватизации. Орган, отвечающий за приватизацию - Фонд госимущества. В Фонде сейчас менеджер, не зависит ни от одного олигарха. Этот прогресс также нельзя не замечать. Поэтому мы не сидим и не делаем, что ничего не происходит .

У нас с вами страна, энергетическая система которой делилась между различными группами влияния. И мы сейчас работаем над тем, чтобы это влияние принципиально уменьшился. И нам нужно еще время, чтобы это влияние уменьшился настолько, чтобы нельзя было кого-то в чем-то обвинять. Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим иностранным игроком. И правительство будет делать все возможное, чтобы сюда зашел какой сильный игрок ", - заявил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

В октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в декабре 2018 года стало известно, что должен состояться аукцион по приватизации ПАО "Центрэнерго", который является одним из крупнейших лотов в истории Украины. Стартовая цена составляла почти 6 млрд грн.

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