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7 февраля • обновлено в 07:46
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/ Рынки и компании

Нож в спину: Турция почти на половину "прикрутила вентель" газа из России

13.9т
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В 2019-м российский "Газпром" поставил в Турцию на 40% меньше газа по сравнению с предыдущим годом.

Страна начала отказываться от топлива из РФ из-за роста поставок из Азербайджана и закупок газа в сжиженном виде, сообщает Интерфакс.

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Согласно расчетам, в 2019 году Турция закупила в РФ около 14,4-14,8 млрд кубометров газа. Таким образом страна впервые за 13 лет покинула тройку крупнейших зарубежных покупателей "Газпрома".

Турция почти на половину "прикрутила вентель" газа из России

Турция почти на половину "прикрутила вентель" газа из России

Газета.Ру

При этом Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% - до 8,66 млрд кубометров газа. Поставки газа из Ирана оставались стабильными - 6,88 млрд кубов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах почти на 15 млрд гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Турция
Тег
Газпром
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hunt andres
hunt andres
А точно, Турция ВЕНТЕЛЬ прикрутила? Не укроине ли?)))
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2
2
Робот Бориcc
Робот Бориcc
а чему радуется xpюкраина, у которой треть доходов бюджета это платы Газпрома за транзит?
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7
2
zhukov vanya
zhukov vanya
Робот Бориcc, Собаки брешуть,та ви з ними. Може в Росії вам хтось і повірить,та тільки ми свій ВВП знаємо без ваших сопель.
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3
3
D SS
D SS
Ердоган як завжди наєбав рашку. Ті побудували за свій рахунок газопровід,а турок взяв ікупив менше. Бызнес по руски.
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2
6

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