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Новый курс доллара, тарифы и цены: что ждет украинцев в июне 

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Украинцев в июне ожидает существенное снижение тарифа на газ, падение цен на овощи, оживление на рынке труда и взлет биткоина. Также начало лета может запомниться стабильным курсом гривни.

Подробнее о том, как может измениться жизнь украинцев в июне – в материале OBOZREVATEL.

Новые тарифы на газ

Одна из приятных новостей – в июне можно будет меньше платить за газ. В среднем тариф снизили на 8%. Так, в "Нафтогазе" уже подсчитали – в июне за каждый кубометр население будет платить им 5,803 грн. К этой цифре добавится 20% НДС, тариф на транспортировку в 1,5719 грн и распределение (зависит от региона). К примеру, в Харькове, учитывая, что распределение обходится в 269,1 грн. за 1 тыс. м куб, за каждый кубометр придется платить 7,38 грн.

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В Харьковской области, где тариф на распределение выше, за такой же объем голубого топлива заплатят 7,84 грн (на 46 коп./куб больше).

"Потребителям следует обратить внимание на то, что конечная стоимость голубого топлива в платежках будет разной на всей территории Украины. Такая разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для "Укртрансгаза" тарифа на транспортировку, исходя из заказанной мощности", – говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

Тариф на газ

Тариф на газ

Pixabay

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 1775,5 грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали в прошедшем отопительном сезоне, расходы на голубое топливо сократились бы до 1514,3 грн.

  • Семья из трех человек с одной газовой плитой:

  • 84,6 грн по старому тарифу – 73 грн по новому тарифу

Семья из трех человек в доме 70 кв. м (отапливается газом):

  • Было 1637 грн (отопление) – будет 1394,8 грн

  • Было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 119,5 грн

В расчетах учитывались утвержденные Кабмином нормативы потребления и корригирующий коэффициент для Киева. Также стоит учитывать, что к октябрю, когда в Украине стартует отопительный сезон 2019/2020, тарифы на газ могут снова пересмотреть.

Уникальный шанс на рынке труда

Именно лето – отличный период, чтобы найти себе новую работу. Конкуренция в это время на рынке труда меньше, поэтому и шансы получить "работу мечты" выше.

Количество вакансий растет. Легче всего летом найти свое место тем соискателям, которые ищут работу без специальных навыков. Речь в первую очередь идет об официантах, помощниках поваров, разнорабочих. В крупные города съезжаются туристы, открываются летние площадки, расширяется штат в кафе и ресторанах, начинается активная фаза ремонтов и строительства.

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С другой стороны, часть украинцев уезжает на сезонные работы в Польшу и другие ближайшие страны, поэтому обостряется проблема дефицита рабочих. HR-эксперт Александр Белоус отмечает: в 2018-м наибольшее число вакансий наблюдалось именно в июне. Такая же тенденция, считает кадровик, повторится и в этом году. Зависимо от ресурса, крупные кадровые порталы уже показывают прирост 5-10%.

Рынок труда

Рынок труда

Pixabay

Летние месяцы и ранняя осень – наиболее активные для рынка труда, добавляет исследователь Лидия Ткаченко. "Растет занятость, уменьшается безработица. Есть определенная сезонность за счет студентов, у которых летние каникулы, старшеклассников. Больше рабочих мест в торговле (уличная), туризме, строительство активизируется, особенно, если говорить о строительстве в частном секторе, активно делают ремонты. Растет сельское хозяйство, нужно собирать урожай", – рассказывает ученая.

Овощи подешевеют

Летом в Украине снизятся цены на "борщевой набор". Вместе с первым урожаем, в июне 2019-го, снизятся и цены на овощи. Сейчас же цены бьют все рекорды. Только с прошлого года объем импорта овощей вырос в 5 раз. Пропорционально выросли и цены. Первенство занимает лук, который за несколько месяцев подорожал с 18 почти до 40 грн за кг.

Новый курс доллара, тарифы и цены: что ждет украинцев в июне 

Украина в прошлом месяце импортировала почти 16 тыс. тонн лука, а в апреле прошлого года – всего около 1,3 тыс. тонн, рассказывает аналитик аграрных рынков Маргарита Кучка. Спрос на этот овощ вырос, увеличились цены в Центральной Азии, поэтому покупать пришлось по стоимости в несколько раз выше обычной.

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К этим факторам добавился еще и ажиотажный спрос. Украинцы активно обсуждают рост цен на лук и, поддавшись панике, покупают его сразу "про запас". Продавцы могут выставить любую цену – все равно найдется покупатель. В отдельных магазинах можно встретить овощ и по 45 грн за кг.

Маргарита Кучка уверена: цены будут расти до июня, когда появится первый урожай раннего лука. Он, скорее всего, будет значительно дешевле прошлогоднего. Кроме того, в июне снизится спрос на него и на внешних рынках, так как первый урожай появится и в других странах Европы.

Доллар останется в стабильных рамках

Тенденция на укрепление курса доллара в июне продолжится, предполагает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Есть два сценария развития ситуации. Первый – негативный. В таком случае стоимость доллара вернется к отметке около 27 грн/$.

"В случае негативных новостей со стороны МВФ; если внешние рынки под влиянием торговых войн будут показывать снижение, думаю, будут трудности и у гривни", – предполагает аналитик Владимир Мазеренко.

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В обратном случае, по словам аналитика, курс доллара в июне может опуститься до 25,9 грн/$, установив рекордную за 11 месяцев отметку. Однако позже начнется плавная девальвация. Уже к концу лета, уверен аналитик, доллар будет продаваться по 27 грн/$.

Биткоин укрепится

Курсу биткоина могла бы позавидовать любая валюта мира. Курс "монеты" в 2019-м вырос более чем в два раза! И это не предел. Как ранее писал OBOZREVATEL, уже в ближайшее время криптовалюта может подорожать до $10,6 тыс.

Оптимистичный настрой сейчас доминирует среди большинства трейдеров. Известный аналитик Питер Брандт прогнозирует, что биткоин вскоре преодолеет отметку $10 000. Основной краткосрочной целью дальнейшего роста BTC является отметка $10 615, а промежуточной – $9321.

Смотрите видео по теме:

Схожую точку зрения высказал другой аналитик и инвестор Galaxy. Он заявил, что вероятность достижения отметки в $10 000 сейчас составляет примерно 60%. Однако самый агрессивный рост в течение ближайших двух недель покажут альткоины, которые вместе с BTC вступили в новую фазу роста, считает эксперт. Как уточняет сервис Whale Alert, между неизвестными криптокошельками состоялся перевод 15 000 биткоинов на сумму около $120 млн. Этот перевод по времени совпал с резким ростом курса.

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Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
курс валютработа
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Краснова Валентина
Краснова Валентина
Мoя искренняя благoдарность тем, ктo пoкaзал мне сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁zkc8j01 Пpocтo прoйдя пpocтoй oпрос пoлучила пoчти пoлyгодoвую зaрплaту)) Пользуйтесь, пока eще eсть возмoжноcть=)
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