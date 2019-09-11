Новые правила для ФЛП, штрафы и конфискация имущества: что Рада приготовила украинцам

Верховная Рада Украины всего за несколько дней работы приняла целый ряд кардинальных нововведений. Физлиц-предпринимателей (ФЛП) обяжут устанавливать оборудование для учета операций, грузовые автомобили начнут взвешивать автоматически, а депутатов – прослушивать без разрешения.

OBOZREVATEL собрал главные новшества, принятые депутатами за последние несколько дней.

Декриминализация фиктивного предпринимательства

Главные нововведения:

фиктивное предпринимательство (когда создают предприятия для прикрытия другой деятельности) больше не считается уголовным преступлением;

из уголовно-процессуального кодекса убрали норму, согласно которой правоохранители занимались расследование фиктивного предпринимательства.

Автор законопроекта – Данил Гетманцев. Его аргумент – чтобы давить на предпринимателей, правоохранители чаще всего использовали те статьи закона, который сейчас исключили из Кодекса. Как и раньше, заниматься фиктивным предпринимательством чревато наказанием. Но чаще всего само фиктивное предпринимательство – всего лишь прикрытие для реального преступления.

Фиктивное предпринимательство отсутствует в статьях Уголовных кодексов в большинстве европейских стран. В соседних странах декриминализация уже произошла.

За нарушение габаритов фур и автобусов будут жестко наказывать

Главные нововведения:

штрафы за нарушение габаритных норм увеличили до 34 тыс. грн;

штрафовать и фиксировать нарушения разрешили автоматически и без участия водителя;

постановление о штрафе будут отправлять по месту регистрации.

Автор законопроекта – Александр Кубраков вместе со своими однопартийцами со "Слуги народа". Срок эксплуатации дороги сокращается на 50%, если грузовики нарушают норму по максимальному весу. Эта норма составляет 40 тонн, при этом в Украине останавливали фуры весом более 200 тонн! Парламентарии даже рассказали случай, когда машина просто раздавила под собой весы.

Наказывать будут по-новому

Незначительное нарушение (до 5%), законодатели предлагают прощать. То есть за "лишние" две тонны платить не придется. При этом более существенное нарушение может больно ударить по карману.

Нарушение от 5 до 10% – штраф в 8,5 тыс. грн;

от 10 до 20% – штраф в 17 тыс. грн;

от 20% – штраф в 34 тыс. грн.

Если нарушение зафиксировали автоматически, чиновники могут получить информацию о водителе из реестра транспортных средств. Штраф могут выписать без ведома нарушителя. "Постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксировано в автоматическом режиме, может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности", – говорится в документе.

Учет торговли и борьба с тенью

Главные новшества:

физлиц-предпринимателей обяжут устанавливать регистраторы расчетных операций либо специальные программы – учет коснется почти всех; так будет легче проследить, кто скрывает свой реальный оборот и не имеет права пользоваться упрощенной системой налогооблажения;

традиционно "серые сферы", к примеру, продажа телефонов в небольших киосках, техники, продавцы украшений и т.д, должны будут вести учет;

чтобы предприниматели не только установили оборудование (РРО) но и на самом деле вели учет, покупателей будут вознаграждать за жалобы на отсутствие чека (или если в чеке указано другое предприятие).

Автор – Данил Гетманцев. Главный минус – сохранились старые штрафы. Например, если не регистрировать РРО вообще, то при продаже бутылки кефира штраф составит 150% стоимости кефира, то есть около 45 грн в первый раз и далее по 250% (75 грн) за каждый следующий случай (если заметят).

А если зарегистрировать РРО, но не подать отчет о его использовании то штраф составит 850 грн. Причем в таком случае даже доказывать не придется – налоговая увидит, что чеки пробивались, а отчетность не поступила. Если бы при этом повысить штрафы при отсутствии регистрации, бизнесу было бы не выгодно и опасно работать в тени.

Единый реестр для застройщиков

Главное:

подавать документы можно будет онлайн, для этого из регионов не нужно будет ездить в Киев;

административные услуги застройщики смогут получать в любой момент;

перечень необходимой документации сократят, а всю информацию систематизируют.

Автор законопроекта – Данил Гетманцев. Среди главных новшеств – будет работать электронная система контроля экземпляров строительных норм, обязательных для исполнения национальных стандартов, других нормативных документов технического характера.

Кроме того, ко всей информации (кроме персональных данных) можно будет получить открытый доступ.

Верховная Рада приняла решение

Процедура импичмента для президента

Главное:

Чтобы начать процедуру, нужны подписи большиснтва народных депутатов (226+):

специальная комиссия основания для импичмента (может быть госизмена или уголовное преступление):

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, те проверяют информацию;

Чтобы "уволить" президента, нужно согласие не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады – 338 человек.

Автор законопроекта – Владимир Зеленский. Что интересно, достаточно контролировать меньше 90 депутатов, чтобы избежать импичмента даже при совершении тяжкого преступления. Закон так прописан, что Конституция защищена меньше, чем президент. Чтобы внести изменения в Конституцию нужно 300 голосов, а чтобы уволить главу государства – 338.

У коррупционеров будут забирать имущество

Главное:

по решению Высшего антикоррупционного суда у чиновников могут забирать любое имущество (в том числе счета);

чтобы конфисковать, нужно доказать, что законного источника доходов, который покрыл бы такие покупки, нет;

разница доходов и расходов должна составлять не менее 1,3 млн грн;

Чтобы новшество реально заработало, нужно запустить электронную проверку деклараций. Это позволит собрать информацию о всех возможных нарушениях и проверять только тех, у кого не по карману шикарная жизнь.

Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Обычный нанятый сотрудник, бизнесмен, пенсионер или безработный может спать спокойно.

Но и для чиновников также есть свои ограничения. Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

Депутатов разрешили прослушивать

НАБУ и ГБР разрешили прослушивать нардепов;

из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы;

Следственный судья может не определять размер залога для коррупционеров.

В этой цепочке инициатив Владимира Зеленского, разрешение на прослушку народных депутатов является связным звеном. С одной стороны в этом нет ничего плохого. Как правильно говорят "слуги народа", теперь нардепы становятся равны перед законом, как и рядовые украинцы.

С другой — это прямой механизм для возможного давления на парламент со стороны правоохранительных органов. Ведь уже с 1 января 2020 года народные избранники останутся практически беззащитными перед возможным преследованием за свои политические взгляды. Возможно, именно такими законопроектами президент еще на раннем этапе хочет удержать власть над фракцией.

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