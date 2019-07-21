Новое повышение пенсий: сколько раздадут украинцам

В Украине в декабре 2019-го минимальную пенсию повысят с 1564 до 1638 грн. А уже в марте 2020-го ожидается более ощутимое повышение.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ориентировочно в марте 2020-го, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, пенсии украинцев снова пересчитают. Размер прибавки будет индивидуальным. Расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Также ожидается и прибавка в связи с пересчетом прожиточного минимума. Она коснется трех групп: тех, кто получает минимум; тех, кто получает максимум (10 минимальных пенсий) и тех, кто имеет стаж выше нормы.

Как именно пересчитают прожиточный минимум в 2020-м – будет известно уже после принятия бюджета новым составом парламента. Однако, новшество ожидается и в этом году. В декабре 2019-го минимальную пенсию повысят на 74 грн (максимальную – на 740 грн). Так, если на данный момент украинцы получают не меньше 1564 грн, то с 1 декабря –1638 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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