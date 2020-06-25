Ноль вместо 7 млрд, или Как Баум и Тимошенко избавляют "игорку" от налогообложения

Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия подставляют президента, лоббируя законопроект о легализации игорного бизнеса. Разработанный под контролем одиозного российского бизнесмена Бориса Баума нормативный акт освобождает игорные заведения от уплаты налога, как минимум, в ближайшие два года и может спровоцировать социальный взрыв.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроект об игорном бизнесе может быть рассмотрен на следующей неделе. Казалось бы, можно бы восхититься командой президента. По словам министра финансов Марченко, в 2020 году Украине необходимо позаимствовать около 457 млрд грн, чтобы выполнить бюджет и рассчитаться с долгами. На счету каждая бюджетная копейка. А на пороге – вторая волна коронавируса, и явное увеличение бюджетных трат при падении поступлений. Падение экономики, безработица, рост цен и тарифов ЖКХ – вот что, согласно опросу Института им. Яременко, украинцы называют главными проблемами страны. А к осени кризис будет углубляться, и уехать на заработки в Европу смогут только счастливчики, там уже не будет свободных рабочих мест. У людей растет разочарование и безысходность. Красноречивый факт – за время карантина потребление алкоголя возросло на четверть. Зреют протестные настроения.

Наверное, исходя из всего этого, "слуги народа" решили по-быстрому легализовать игорный бизнес, чтобы спасти национальную казну – чтобы старики получали пенсии, врачи и учителя – зарплаты, чтобы выполнялась программа "Большая стройка" по модернизации национальной инфраструктуры?

А вот и нет. Никаких поступлений в госбюджет от потенциальных игорных королей в ближайшие два года не предвидится. Более того, комитет ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике предлагает прямо закрепить в Налоговом кодексе нулевую налоговую ставку на деятельность игорных заведений. А что будет вместо доходов в бюджет?

Много интересного. Обширный теневой и никем, кроме людей в правильных погонах и кабинетах, неконтролируемый рынок. Залы с нахальными названиями и закрытыми витринами в каждом квартале. Рост числа игроманов, выносящих из дому последнее. И создание регулятора этого "рынка", деятельность которого будет оплачена бюджетными средствами и который, скорее всего, возглавит россиянин, связанный с Кремлем. А лоббируют эту схему, казалось бы, самые честные, прямые, как корабельная сосна, и преданные президенту люди – Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия.

Впрочем, обо всем по порядку. Откуда в принципе возникла идея легализации игорного бизнеса? А привез ее в Украину из Москвы некий Борис Баум, российский бизнесмен с латвийским паспортом. Первый раз в Украине он появился вместе с так называемыми "лужниковскими" – влиятельной российской ФПГ "ВС Энерджи", названной так в честь одноименной российской группировки, контролировавшей Лужниковский рынок в Москве. Неформальным главой группы был экс-вице-спикер Госдумы и спецпредставитель Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков. В Украине группа контролировала ряд облэнерго, металлургических предприятий, гостиниц и других активов. Борис Баум был помощником главы группы в Украине Михаила Спектора. После того, как последний отошел от дел, в 2015 Баум вернулся в Россию, где развивал лотерейный бизнес.

Во второй раз Баум всплыл в Украине в 2019, уже как лоббист российского букмекерского бизнеса, и неожиданно приобрел впечатляющее влияние. Судя по информации СМИ, он стал другом и партнером сначала руководителя президентской фракции Давида Арахамии, а затем и заместителя главы Офиса Кирилла Тимошенко. Последний устроил Бауму украинское гражданство. И тот стал неофициальным, но безоговорочным представителем Офиса президента в рабочей группе, готовившей законопроект по легализации игорного бизнеса. Принимал участие в заседаниях парламентского комитета по законопроекту, а точнее – вел эти заседания. На каких основаниях, почему – "у меня есть к нему доверие", говорил Кирилл Тимошенко. "Он имел опыт управления казино", – веско обосновывал присутствие российского друга в теме Арахамия.

Но самое интересное, что Арахамия и Тимошенко выполняли для своего российского друга программу "премиум плюс" и открыто продвигали Баума на пост нового госоргана – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр и лотерей. Без конкурса, спецпроверок и прочих вот этих ваших антикоррупционных формальностей. Ну а что? Приехал хороший парень из Москвы, мы ему доверяем. Почему бы не сделать его смотрящим за "игоркой" в Украине?

В прошлом году депутаты голосование за закон провалили. Пока готовилось следующее голосование, началась эпидемия коронавируса. И, конечно, Баум, как социально ответственный бизнесмен, не мог не помочь уже такой родной Украине. И вот, когда президент призвал крупный бизнес помочь в борьбе с COVID-19, то через кого Кирилл Тимошенко устроил сбор средств – правильно, через фонд Бориса Баума "Прайм". Собрано было 375 млн грн. На что, кем и когда были потрачены эти деньги – по сей день великая тайна. Никакого публичного отчета или, тем более, аудита ни от Баума, ни от Тимошенко не поступало.

Баум был одним из главных действующих лиц в грандиозном скандале с самолетами с гуманитарной помощью из Китая, которые встречал президент. Напомним, оказалось, что Кирилл Тимошенко водил президента встречать самолеты с преимущественно коммерческими грузами. Но и с гуманитарной частью этих грузов тоже много неведомого и прекрасного. Например, журналисты сообщали о том, что именно Баум был организатором и куратором схемы, когда "гуманитарные" маски были завезены из Китая "президентскими" самолетами и проданы в Украине как коммерческие на десятки миллионов гривен. Эта информация до сих пор не опровергнута. На закрытой встрече с журналистами Тимошенко сказал только, что Баум входит в группу людей при Офисе президента, которая борется с коронавирусом. Всю работу по этому направлению Баум делает бесплатно – как волонтер. А придумал встречать чужие самолеты сам Зеленский. Верим, Кирилл!

И как же не поверить, что такой замечательный человек, как Борис Баум, мог приготовить для своей новой Родины что-то нехорошее. Но все-таки попробуем усомниться. Итак, согласно законопроекту, начало лицензирования участников игорного рынка начинается без механизмов их фискального контроля. Как такое возможно? Да очень просто. Законопроект предполагает запуск государственной системы онлайн-мониторинга, сертификацию и инспектирование оборудования, идентификацию и соответствие игры. То есть, получение государством информации о том, где, когда и за что операторы получили от игроков деньги. Выглядит красиво, но абсолютно нереалистично. Причем, заведомо нереалистично. Потому что никаких ресурсов для запуска подобной системы контроля у государства нет и не будет, как минимум, в ближайшие два года, о чем и говорится в законе. А раз не будет, так пусть участники рынка ничего и не платят.

Минфин и ГФС не будут иметь никакой информации о том, что происходит на вновь открытом игорном рынке. Игроки будут декларировать убытки. Налоговых поступлений не будет либо они будут символические. Вот профильный парламентский комитет и предлагает – а пусть игорный бизнес будет совершенно легально освобожден от налога на проведение азартных игр. Не надо никаких налогов государству Украина. При том, что нынешняя ситуация, когда на рынке есть три легальных лотерейных оператора, давала хоть и явно несоответствующие оборотам, но все же существенные налоговые поступления – примерно по 400 млн грн в год.

Законопроект писался знающими людьми, и в нем заложены мины, которые даже в случае запуска государственного мониторинга позволят операторам самим регулировать размер прибыли, которую они будут показывать. Согласно документу, финансовая информация от игровых точек будет поступать не напрямую в систему мониторинга, а через сервер компании-оператора. То есть, государству будет поступать та информация, которую оператор решит подать. Ну это, напомним, на тот случай если мониторинг когда-нибудь появится, к чему предпосылок нет.

Ну и социальный эффект. Он неограниченно душевный. Законопроект не запрещает, а на деле – возвращает все квази-спортивные бары, "интернет-кафе", "клубы" и т. д., под вывеской которых будут работать игорные залы и букмекерские конторы. Вообще уровень контроля и регулирования социальных угроз в нынешней редакции документа снижен кардинально. Так, раздел об игровых автоматах содержит только одну статью. Все ограничения, касающиеся дистанции от образовательных учреждений и жилых домов, из документа удалены. Это позволяет, например, разместить казино или игровые автоматы в жилом доме, в котором часть площадей занимает гостиница.

И, наконец, регулятор. Кто же будет нарезать этот сладкий пирог большими кусками? Авторы законопроекта хотят, чтобы выбирал этого хлебореза единолично комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики. Не конкурс, не Минфин, не независимая комиссия, а просто – комитет парламента. Предложение дурно пахнущее и откровенно абсурдное с точки зрения логики. А кроме того и главное – противоречащее правовой природе парламентских комитетов, их конституционно-правовому статусу. Почему авторы законопроекта так хотят, чтобы главу Комиссии по регулировании азартных игр и лотерей назначал именно комитет и именно этот комитет? Может быть, потому что именно этот комитет с самого начала прямо продвигал Бориса Баума в упомянутое кресло главы?

Ну а окружение Зеленского в очередной раз с чувством, толком и расстановкой подставляет президента, с чем и поздравляем Владимира Александровича. За российские деньги протаскивается закон, с одной стороны провоцирующий социальный взрыв, а с другой стороны – не дающий ничего бюджету. При этом открывающий и легализующий миллиардные потоки от игорного бизнеса, делая их недоступными для претензий фискальных органов. Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 июня заявил, что закон надо срочно принять, чтобы обеспечить поступления в бюджет 7 млрд грн до конца года, что вызвало смех находящихся в студии мэров.

Но возникает вопрос: а если не будет 7 млрд до конца года, а их не будет и не может быть, согласно законопроекту, то Тимошенко, Арахамия и Баум опять переведут стрелки на тефлонового Зеленского? На фоне усугубляющегося экономического кризиса у президента и власти в целом остался один ресурс – рейтинг Зеленского. Который держится на доверии избирателей к президенту, зиждущемуся на убеждении, что "президент не ворует". Что является нонсенсом в новейшей украинской истории и достоинством, ради которого президенту прощают политические и экономические промахи. Но здесь речь идет не о промахе, а о намеренном ударе по государственной машине и населению. Ударе, который наносит ближайшее окружение президента. И продолжать верить в то, что царь хороший, а бояре плохие, и президент не в теме, и не в доле после этого удара будет крайне сложно даже самым преданным избирателям Зеленского.